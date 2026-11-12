Lee Andrews geht gegen die Betrugsvorwürfe in die Offensive

Lee Andrews möchte die schweren Vorwürfe gegen ihn nicht länger unkommentiert lassen. Wie er kürzlich gegenüber The Sun erklärte, hat er eingewilligt, bei einer geplanten Sky-Dokumentation über sein Leben mitzumachen. Darin will er seine Sicht auf die schweren Betrugsvorwürfe schildern, die gegen ihn erhoben werden. Das Projekt steckt jedoch noch in einer frühen Produktionsphase. Vor der Kamera sollen nicht nur Lee, sondern auch seine getrennt lebende Ehefrau Katie Price (48), mehrere seiner früheren Partnerinnen und andere Menschen zu Wort kommen, die angeben, durch ihn Geld verloren zu haben. Lee zeigt sich davon unbeeindruckt und gibt sich unverändert kämpferisch. Er will jede einzelne Anschuldigung öffentlich zurückweisen und würde sich dafür sogar an einen Lügendetektor anschließen lassen, wie er betonte: "Ich werde in mehreren Nachrichtenformaten und exklusiven Interviews zu sehen sein, die derzeit vorbereitet werden, da ich mich gegen alle Anschuldigungen verteidigen werde und weiterhin einen Lügendetektortest machen will."

Lee scheint sich sehr viel von der Produktion zu versprechen. In einer Textnachricht, die dem Portal vorliegt, betont er, wie viele Zuschauer die Sendung erreichen könnte. Gleichzeitig deutet er an, dass er für seinen Auftritt Geld erwartet: "Ich habe der Sky-Dokumentation zugestimmt. Sie wird Millionen einbringen und die meistgesehene (größte des Jahres) werden, und ich werde jetzt über die Summe verhandeln, da es eine Dokumentation über mich ist." Des Weiteren plant er, nach Großbritannien zurückzukehren und dort mehrere TV-Auftritte zu absolvieren. "Ich werde deswegen bei Piers Morgan auftreten, um meine Seite zu schildern, und auf dem Sofa von 'Good Morning Britain' sitzen – das ist erst der Anfang einer Reihe von Gastauftritten in Großbritannien", kündigte er diesbezüglich an. Ein TV-Insider stellt die Sache jedoch anders dar. Laut ihm ist das Projekt noch in der Vorproduktion und Lee nur einer von relativ vielen Beteiligten. Im Mittelpunkt stünden die brisanten Anschuldigungen, zu denen sich auch Katie und mehrere Ex-Partnerinnen äußern sollen.

Katie und Lee hatten sich nach einer stürmischen Romanze im Januar 2026 das Jawort gegeben. Insgesamt hielt ihre Beziehung lediglich rund acht Monate. Im September zog die Reality-TV-Bekanntheit dann den endgültigen Schlussstrich – laut The Sun per WhatsApp. Zuvor soll Katie herausgefunden haben, dass Lee sie belogen hatte und auf seinem Konto gerade einmal 2,22 Pfund (rund 2 Euro) lagen. Außerdem kam die Trennung kurz nachdem Lee zum zweiten Mal in diesem Jahr in Dubai inhaftiert worden war. Die geplante Sky-Dokumentation soll die kurze Ehe und Lees mutmaßliche Machenschaften aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Für Katie war Lee nach Peter Andre (53), Alex Reid (51) und Kieran Hayler (39) der vierte Ehemann. Rückblickend erklärte sie, dass sie gehofft hatte, mit ihm ihre endgültige Beziehung gefunden zu haben. Vor Kurzem stellte das Model jedoch klar, dass sie aktuell weder eine neue Partnerschaft noch Dates oder Datingapps möchte.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ex von Katie Price

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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