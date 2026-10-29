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Jennifer Lopez
Jennifer Lopez wehrt sich gegen Gerüchte um Filmzoff

Jennifer Lopez wehrt sich gegen Gerüchte um Filmzoff

- Janine Karrasch
Lesezeit: 2 min
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Jennifer Lopez (57), Regisseur Robert Zemeckis (74) und Netflix wollen Berichte über Spannungen bei ihrem Thriller "The Last Mrs. Parrish" nicht stehen lassen. Gegenüber TMZ erklärten sie gemeinsam: "Wie wir bereits gegenüber Page Six gesagt haben, ist diese Berichterstattung kategorisch falsch. Jede Andeutung, dass die Filmschaffenden nicht an einem Strang ziehen, entbehrt jeder Grundlage." Laut dem Statement feilen Jennifer und Robert gerade zusammen am Feinschnitt und verstehen sich dabei gut. Jennifer hat bei dem Film eine Doppelrolle: Sie spielt die Hauptfigur und produziert mit. Das hatte Netflix schon bei der Ankündigung im April 2025 bestätigt. Die Vorlage ist der gleichnamige Bestseller von Liv Constantine, dessen Rechte sich der Streamingdienst bereits 2021 gesichert hatte.

Ausgelöst wurde die Aufregung durch einen Bericht von Page Six. Darin hieß es, Jennifer und der "Forrest Gump"-Regisseur hätten grundverschiedene Ansichten darüber, wie der Film am Ende aussehen soll. Ein Insider will wissen, dass Testvorführungen enttäuschend verlaufen seien und die Sängerin daraufhin selbst im Schneideraum die Kontrolle übernommen habe. Dort heißt es: "Sie hält sich selbst für eine Filmemacherin. Bei den Tests ist er schrecklich angekommen." Das Blatt verglich die Lage mit dem Konflikt zwischen Blake Lively (39) und Justin Baldoni (42) um "It Ends With Us". Dieser landete vor Gericht, nachdem Blake Justin sexuelle Belästigung vorgeworfen hatte und dieser mit einer Gegenklage antwortete. Netflix hält dagegen: Das Publikum habe den Thriller mit Jennifer bei den Previews positiv aufgenommen.

Mit dem Auftritt als Dreierbund will das Trio zeigen, dass bei dem Projekt alle an einem Strang ziehen. Für Robert wäre ein Erfolg wichtig. Sein jüngstes Werk "Here" mit Tom Hanks (70) spielte nach schlechten Kritiken nur rund zwölf Millionen Dollar (10,7 Millionen Euro) im Kino ein, berichtet Collider. Jennifer hat für Netflix bereits die Filme "The Mother" und "Atlas" gedreht. Der Thriller ist ihr nächstes Projekt für die Plattform. Ihre Liebeskomödie "Office Romance" erschien 2026 dort und stieg nach dem Start auf Platz eins der weltweiten Netflix-Charts ein. Gedreht wurde "The Last Mrs. Parrish" im Herbst 2025 unter anderem in New York, mit Nikolaj Coster-Waldau (56) und Isabel May in weiteren Rollen.

Bei der Premiere von Netflix' "Office Romance" in New York: Jennifer Lopez am Regal Union Square.
Getty Images
Bei der Premiere von Netflix' "Office Romance" in New York: Jennifer Lopez am Regal Union Square.
Tom Hanks, Robin Wright und Robert Zemeckis im Oktober 2024
Getty Images
Tom Hanks, Robin Wright und Robert Zemeckis im Oktober 2024
Jennifer Lopez und Brett Goldstein bei der Netflix-Premiere von "Office Romance" in London
Getty Images
Jennifer Lopez und Brett Goldstein bei der Netflix-Premiere von "Office Romance" in London
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