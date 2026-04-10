Stacey Solomon spricht Klartext: Die Ehegerüchte sind absurd

Stacey Solomon (36) hat genug von den anhaltenden Spekulationen über ihre Beziehung zu Joe Swash. Die "Loose Women"-Moderatorin sah sich jetzt dazu gezwungen, in den sozialen Medien Stellung zu nehmen, nachdem sie in den vergangenen Wochen mit besorgten Nachrichten ihrer Fans überhäuft worden war. "So viele von euch haben mir Nachrichten geschickt, also dachte ich, ich muss einfach mal online gehen und etwas sagen", erklärte Stacey laut Hello! Magazine in einer emotionalen Botschaft. Die Sängerin reagierte damit auf die massive Berichterstattung über sie, Joe und ihre Familie, die seit drei Monaten anhält. Sie stellte klar, dass die meisten Geschichten "völliger Unsinn" seien und es sich dabei entweder um "glatte Lügen" oder um alte Informationen handle, die längst öffentlich bekannt seien.

Die fünffache Mutter betonte, dass sie und Joe immer offen über ihre Hochzeitspläne gesprochen hätten. "Ich habe gesagt, dass wir nicht standesamtlich heiraten, sondern eine religiöse Segnung und Zeremonie zu Hause vor unseren Freunden und Familie feiern – und dass wir zu einem späteren Zeitpunkt standesamtlich heiraten werden", stellte sie richtig. Auch auf die Gerüchte um ihren fehlenden Ring am Finger ging Stacey ein. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich meinen Verlobungsring seit Jahren nicht mehr trage", sagte sie und erklärte, dass sie ihn aus Angst, ihn zu verlieren, nicht regelmäßig trage. Die ständige Aufmerksamkeit habe mittlerweile jedoch ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen.

Stacey berichtete, dass die Situation über Online-Spekulationen hinausgegangen sei und Menschen sogar "die Nachbarn meiner Schwester vor deren Haustüren belästigt und nach Informationen über uns gefragt" hätten. "Die ganze Sache ist verrückt. Es fühlt sich an wie Belästigung, wirklich", sagte sie. Die Moderatorin gab zu, dass die Aufmerksamkeit sie "unwohl" und sogar "paranoid" mache, weil sie das Gefühl habe, verfolgt zu werden. "Ich habe das Gefühl, dass es an den Punkt kommt, an dem ich aus absolut keinem Grund verfolgt werde. Als wäre ich in meiner 'Lasst uns sie niederreißen'-Ära", gestand sie. Trotz der belastenden Situation bedankte sich Stacey bei ihren Unterstützern und teilte die Nachrichten, die sie erhalten hatte, mit der Botschaft, dass ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit alles für sie bedeute.

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Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash im Juni 2023

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Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash, Ehepartner

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Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kindern im Dezember 2024