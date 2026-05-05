Joe Swash nennt sich "Ehemann" trotz fehlender Hochzeit

Trennungsgerüchte? Nicht mit Joe Swash und Stacey Solomon (36)! Das Paar zeigte sich jetzt gemeinsam bei der britischen Talentshow "Britain's Got Talent" und demonstrierte dabei Einigkeit. Während Stacey als Gastjurorin bei den Auditions aufgetreten war, begleitete Joe die gemeinsamen Kinder Rex und Rose hinter die Kulissen – die Kleinen durften sogar auf den Jurorenplätzen Platz nehmen und den goldenen Buzzer ausprobieren. Auf Instagram teilte Joe anschließend Schnappschüsse des Ausflugs und schwärmte: "Ich nehme es nie als selbstverständlich hin, solche Momente mit meiner Familie zu teilen. Die Aufregung der Kinder bedeutet mir alles. Stolzer Ehemann. Stacey, du hast es super gemacht. Danke, dass du uns eingeladen hast, BGT."

Dass Joe sich als "Ehemann" bezeichnet, hat zuletzt für einige Verwirrung gesorgt – denn Stacey hatte gegenüber ihren Fans offenbart, dass die beiden rechtlich gar nicht verheiratet sind. In einem Instagram-Post stellte sie jedoch klar, dass sie die Lage nie falsch dargestellt habe: "Ich sagte, wir würden nicht standesamtlich heiraten, sondern eine religiöse Segnung und Zeremonie zu Hause vor unseren Freunden und Familienmitgliedern feiern – und die standesamtliche Hochzeit zu einem späteren Zeitpunkt nachholen." Dass sie in letzter Zeit häufiger ohne Ehering gesichtet worden war, habe laut der TV-Bekanntheit nichts mit Beziehungsproblemen zu tun, sie vergesse das Schmuckstück einfach manchmal. Beim Auftritt in der Talentshow funkelte der Ring nun wieder deutlich sichtbar an ihrer Hand, als die Moderatoren Ant und Dec sie an ihrem Platz begrüßten.

Kennengelernt hatten sich Stacey und Joe 2010 bei den Dreharbeiten zu "I'm A Celebrity Get Me Out Of Here!". Ein Paar wurden sie 2016. Aus ihrem Alltag machten die beiden früh kein Geheimnis: Ihre BBC-Dokureihe "Stacey & Joe" gewährt Einblicke in Familienmomente und die Organisation ihres turbulenten Haushalts. Laut der BBC wurde die Reihe gerade um eine dritte Staffel verlängert, die Kamera kehrt dafür erneut nach Essex zurück. Während Stacey bei TV-Einsätzen glänzt, verfolgt Joe zu Hause ein Herzensprojekt: Er plant auf dem Grundstück einen Angelsee mit kleinem Glamping-Bereich – ein weiterer Teil ihres gemeinsamen Landlebens, das sie mit ihren Kindern in Pickle Cottage teilen.

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Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash, Ehepartner

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Getty Images Joe Swash und Stacey Solomon bei den NTA's in London, September 2025

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Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kindern im Dezember 2024