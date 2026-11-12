Russell Brand soll Star-Affären für den Ruhm genutzt haben

Russell Brand (51) muss für zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Die Haftstrafe wurde in dieser Woche verhängt, nachdem der Comedian wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe verurteilt worden war. Nun nimmt The Sun die früheren Beziehungen des britischen Schauspielers genauer unter die Lupe. Dabei steht eine bislang nicht belegte Behauptung im Raum: Russell soll prominente Partnerinnen gezielt genutzt haben, um seine Bekanntheit, seinen Status oder seine Einnahmen zu steigern. Besonders seine Beziehung zu Katy Perry (42) rückt dabei in den Fokus. Sie führte 2010 rund ein Jahr später zur Hochzeit. Eine Ex-Freundin, deren Name nicht genannt wird, soll laut dem Portal behauptet haben, Russell habe sich schon zuvor eine weltberühmte Frau an seiner Seite gewünscht, um selbst zum internationalen Superstar aufzusteigen. Auch seine Affäre mit Kate Moss (52) im Jahr 2006 wird von dem Portal als möglicher Karriereschub dargestellt. Paparazzifotos der beiden und ein öffentlicher Streit mit Kates damaligem Freund Pete Doherty (47) sorgten für zahlreiche Schlagzeilen. Im Jahr darauf folgten etliche TV-Auftritte, die Moderation der BRIT Awards und die Veröffentlichung seiner ersten Autobiografie.

Als Russell Katy kennenlernte, war er vor allem in Großbritannien bekannt – durch seine Stand-up-Auftritte, TV-Moderationen und Filme wie "Nie wieder Sex mit der Ex". Katy hingegen schaffte mit Hits wie "I Kissed a Girl" und "Hot N Cold" gerade ihren weltweiten Durchbruch. Später räumte der Brite ein, früh auf eine Hochzeit gedrängt zu haben, weil er sich unzulänglich und unsicher gefühlt habe. Laut der Sängerin wollte er sowohl in der Beziehung als auch in der Öffentlichkeit als ihr ebenbürtig gelten. Eine Quelle behauptete laut dem Portal, Russell habe seine Frau hinter ihrem Rücken verspottet und schlecht behandelt, weil er mit ihrem größeren Ruhm nicht zurechtgekommen sei. Ein Bekannter des einstigen Paares erklärte zudem gegenüber The Times, Russell habe ihr den Erfolg zunehmend missgönnt. Seine eigene Karriere geriet unter anderem nach dem Kinoflop "Arthur" im Jahr 2011 ins Stocken. Für zusätzlichen Zündstoff soll ein bewusst unvorteilhaftes Foto seiner ungeschminkten Ehefrau gesorgt haben, das Russell auf Twitter veröffentlichte. Nach 48 Minuten löschte er den Beitrag wieder. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Bild jedoch bereits weltweit verbreitet und Katy zahlreiche beleidigende Kommentare eingebracht. Rückblickend räumte Russell ein, er habe die Ehe aufgrund seiner Unsicherheit und Einsamkeit nicht gut geführt.

Russell und Katy hatten sich am 23. Oktober 2010 in Indien das Jawort gegeben. Nach rund 14 Monaten war ihre Ehe jedoch bereits wieder vorbei. Berichten zufolge teilte der Schauspieler ihr seinen Trennungswunsch per Textnachricht mit. Im Juli 2012 wurde die Scheidung rechtskräftig. Zurück in Großbritannien begann er im selben Jahr eine kurze, aber intensive Romanze mit Spice Girls-Sängerin Geri Halliwell (54), die heute Geri Horner heißt. "Es war ein Wirbelwind. Alles, was ich will, ist eine liebevolle Beziehung. Ist er mein idealer Mann? Ich bin wählerisch", sagte sie damals gegenüber The Sun. Seine heutige Ehefrau Laura Gallacher (39) hatte Russell bereits 2006 kennengelernt. Die Romanze der beiden endete jedoch 2007. 2015 fanden sie wieder zueinander und heirateten im August 2017 nahe Henley-on-Thames. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder. Im Gespräch mit Grazia erinnerte sich Laura 2020 an das unerwartete Wiedersehen an dem Tag, an dem ihr Mitbewohner ausgezogen war: "Eine Freundin schleppte mich zu einem Spaziergang am Kanal im Osten Londons, wo ich noch nie in meinem Leben gewesen war, und als wir auf den Fußweg kamen, stand Russell dort, als hätte er es arrangiert."

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Getty Images Katy Perry und Russell Brand im Dezember 2011

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Getty Images Kate Moss bei der Met Gala 2026

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