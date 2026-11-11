"Hatte Angst": Yeliz Koc spricht über Eskalation mit Vater

Yeliz Koc (33) ist zusammen mit ihrem Vater aktuell bei "Prominent verwandt" zu sehen – und schon in der ersten Folge kracht es zwischen den beiden. Vor laufenden Kameras beleidigte ihr Vater die Realitydarstellerin und kam ihr dabei bedrohlich nah. Jetzt meldet sich Yeliz dazu auf Instagram und erklärt ihren Followern, wie aufgewühlt sie während des Streites war. Nach außen wirkte sie gefasst und stark, doch innerlich sei es ganz anders gewesen. Sie habe es kaum ausgehalten. "Also, ich hatte wirklich Angst in dem Moment. Dieser Moment, wo es so eskaliert ist. Es war für mich wirklich ein Albtraum", gesteht die Influencerin.

Yeliz schildert, dass sie in dem Moment am ganzen Körper gezittert habe und dass man es sogar im TV sehen könne, wenn man genau hinsehe. So etwas habe sie nach eigenen Worten noch nie zuvor durchmachen müssen. Während der Streit eskalierte, sei ihr immer wieder die Frage durch den Kopf gegangen, warum ihr niemand zur Seite springe und sie das allein durchstehen müsse. Gleichzeitig habe sie sich fest vorgenommen, nicht in Tränen auszubrechen, nicht einzuknicken und stark zu bleiben. Kevin Schäfer sei wohl in greifbarer Nähe gewesen, doch er und seine Mutter seien gerade in einem Interview gewesen. "Und ich weiß, wenn Kevin dabei gewesen wäre, er hätte zu 100 % etwas gesagt", ist sich Yeliz sicher. Außerdem glaubt sie, dass die Eskalation ein anderes Ende genommen hätte, wenn die Kameras nicht dabei gewesen wären.

Einige Zuschauer unterstellten Yeliz, dass sie und ihr Vater den Streit inszeniert hätten, um mehr Sendezeit zu bekommen. Diese Unterstellung weist sie allerdings sofort zurück. Weiter fordert sie alle, die so etwas behaupten, dazu auf, ihrem Account zu entfolgen. Eine solche Erfahrung wünsche sie niemandem, betont sie – besonders, da es unglaublich peinlich sei und sie sich schäme, dass alle Welt sie so sehen könne. Während und nach der Auseinandersetzung habe sie zeitweise die Schuld bei sich gesucht und gegrübelt, ob sie übertrieben habe oder anders hätte reagieren müssen. "Und so war es bei mir immer in der Vergangenheit. Ich habe mich dann dafür entschuldigt für die Fehler anderer", erklärt Yeliz.

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RTL / Africa Vumazonke Savaş und Yeliz Koc, "Prominent verwandt"-Kandidaten

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RTL Yeliz Koc und ihr Vater Savaş bei "Prominent getrennt", 2026

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