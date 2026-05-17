Wie Monica Lewinsky das Urteil von Milliarden überlebte

Fast 30 Jahre nach dem Skandal, der ihren Namen weltbekannt machte, wurde Monica Lewinsky (52) jetzt im Beverly Hills Hotel mit einem besonderen Preis geehrt. Die Women's Guild Cedars-Sinai zeichnete sie als "Woman of the 21st Century" aus – und der Kontrast hätte kaum größer sein können. Wo Monica einst jahrelang unter extremer Negativität zu leiden hatte, empfing sie diesmal laut Foxnews einen Raum voller Wärme und Zuneigung. Bei der Veranstaltung sprach sie in einem Gespräch mit Jane Buckingham offen über das, was sie durchgemacht hat – und über die dunklen Momente, die sie dabei erlebte.

"Es gab sehr dunkle Momente. Ich möchte das nicht schönreden", sagte sie. Monica beschrieb, wie massiv sie unter dem Urteil der Öffentlichkeit gelitten hatte: "Ich war schwer davon beeinträchtigt, dass Milliarden Fremde negativ über mich dachten. Mein energetisches Feld war dafür nicht bereit." Sie habe jahrelang intensiv an sich gearbeitet und dabei viel Bitterkeit losgelassen. Über das Thema Resilienz sagte sie: "Menschen denken oft, dass Resilienz linear verläuft, aber sie ist viel eher wie eine Spirale. Man macht Fortschritte, fällt zurück, macht wieder Fortschritte." Laut einem früheren Interview mit The Times hatte sie durch den Medienrummel sogar mit Suizidgedanken zu kämpfen – "die öffentliche Demütigung war qualvoll; das Leben war kaum erträglich", so Monica.

Der Skandal um ihre Affäre mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton (79) war 1998 ans Licht der Öffentlichkeit gelangt, nachdem ihre Kollegin Linda Tripp ihre Gespräche heimlich aufgezeichnet hatte. Monica war gerade einmal 22 Jahre alt, als die Beziehung begann, und stand plötzlich im Mittelpunkt eines weltweiten Mediensturms. Clinton leugnete die Affäre zunächst öffentlich und wurde Ende 1998 wegen Meineids und Behinderung der Justiz vom Repräsentantenhaus angeklagt, aber vom Senat freigesprochen. Heute nutzt Monica ihren Podcast "Reclaiming with Monica Lewinsky", um ihre Geschichte selbst zu erzählen. Ganz hinter sich gelassen hat sie die Vergangenheit aber noch nicht: "Ich lebe immer noch in großer Angst", gestand sie in einer aktuellen Folge des Podcasts.

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Getty Images Monica Lewinsky, 2025

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Getty Images US-Präsident Bill Clinton mit Monica Lewinsky 1998 im Weißen Haus

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Getty Images Monica Lewinsky beim Australians In Film Award in Los Angeles im Oktober 2018