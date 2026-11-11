David Walliams soll 18-Jährige unter Druck gesetzt haben

Eine Frau erhebt schwere Anschuldigungen gegen David Walliams (55): Der Schauspieler soll Lilly Creightmore im Jahr 2003 eingeladen haben, vorübergehend bei ihm zu leben. Damals war sie 18 Jahre alt. Kennengelernt hatten sie und der Comedian sich im Juli desselben Jahres. Lilly war zusammen mit ihrer Mutter bei den Dreharbeiten zu "Little Britain" zu Besuch. Wenige Wochen später soll David ihr angeboten haben, als seine "Mitbewohnerin" in sein Gästezimmer zu ziehen. Sie nahm das Angebot an. Dort habe es aber kein freies Bett gegeben, erzählte sie jetzt in der BBC-Sendung "Newsnight".

Lilly habe sich unter Druck gesetzt gefühlt, mit dem damals 31-jährigen TV-Star in einem Bett zu schlafen. Damals habe sie schließlich auf dem Sofa übernachtet. David weist die Vorwürfe vehement zurück. Er habe sich ihr gegenüber nicht unangemessen verhalten. Ihr junges Alter oder ihre schwierige Lage habe er nicht ausgenutzt. Mit seiner Hilfe oder seinen Geschenken habe er sie weder manipulieren noch zum Sex bewegen wollen. Ihre Anschuldigungen hätten ihn zutiefst verletzt.

Lilly wohnte etwa eine Woche bei David. Abends habe David ihr Bein gestreichelt. In einer Nacht habe er dann seinen Kopf in ihren Schoß gelegt und sie gefragt: "Bist du sicher, dass du nicht zu mir ins Bett kommen möchtest?" Innerlich sei sie sich ihrer Haltung sicher gewesen und habe sich nicht zu ihm hingezogen gefühlt. Trotzdem habe sie zwischendurch an sich gezweifelt und sich manipuliert gefühlt. Weil sie nicht auf seine mutmaßlichen Annäherungsversuche eingegangen sei, sei der Brite immer launischer, unhöflicher und abweisender geworden.

Da sie sich in der Situation nicht mehr sicher gefühlt habe, sei sie zu einem anderen Freund gegangen und habe bei ihm auf dem Boden geschlafen. Heute bezeichnet Lilly das mutmaßliche Verhalten als "äußerst unangemessen". Für sie sei es Teil eines größeren Musters, von dem sie schon seit Jahren höre. Davids Anwälte erklären dagegen, er habe sich für Fotografie interessiert und sie deshalb bei einer Karriere in diesem Bereich unterstützen wollen. Lilly war als Teenager in der Channel-4-Realityshow "Model Behaviour" zu sehen gewesen. Lillys Aussagen sind nicht die einzigen Anschuldigungen gegen den Autor.

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Getty Images David Walliams, Schauspieler

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Stuart C. Wilson/Getty Images David Walliams, Schauspieler

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Getty Images Matt Lucas und David Walliams in ihren "Little Britain"-Rollen Lou und Andy