Julia Römmelt würde mit Kevin Njie den Promihof verlassen

Julia Römmelt (32) würde den Promihof gemeinsam mit Kevin Njie (30) verlassen. Damit ist der Cliffhanger aus der vergangenen Folge aufgelöst: Als Kevin sie fragte, ob sie mit ihm gehen würde, musste das Model nicht lange überlegen. Für den Sportler hat ihr Ja besonderes Gewicht. "Also wenn ich jetzt sag 'Ich geh mit 'ner Person raus', dann bin ich verliebt", erklärt er in der Sendung. Julias Antwort überrascht ihn deshalb: "Wo kommen gerade die Gefühle her, dass sie wieder so stark sind, dass du sagst 'Ich will jetzt mit ihr gehen?' Das ist schon ein Statement."

Julia zweifelt allerdings daran, dass Kevin wirklich mit ihr ausziehen wollte. Sie vermutet, er habe mit seiner Frage vor allem herausfinden wollen, ob sie noch immer alles für ihn tun würde. Kevin fragt sie in der Show: "Du willst hier alles in Brand stecken, oder?" Warum sie ihm trotz ihrer Zweifel so schnell verzeiht, verrät Julia ebenfalls: "Kevin ist so süß und er hat diesen Blick, da verzeiht man ihm was, was man anderen nicht verzeihen würde."

Zu der Frage nach einem gemeinsamen Auszug war es bei einer Aussprache unter vier Augen gekommen. Kevin hatte Julia auf einige Aussagen angesprochen, die ihn geärgert hatten. Das Gespräch wurde schnell persönlich: Julia fühlte sich erneut von ihm verletzt und brach in Tränen aus. Kevin wirkte davon sichtlich getroffen und fragte sie schließlich, ob sie mit ihm gehen würde. Julia hat ihm nun eine Antwort gegeben. Ob die beiden tatsächlich zusammen den Hof verlassen, bleibt offen. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Julia Römmelt bei "Der Promihof" 2026

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RTLZWEI Julia Römmelt und Kevin Njie sprechen sich aus bei "Der Promihof"

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