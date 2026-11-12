Hartmut Engler nahm seinen Herzinfarkt zunächst nicht ernst

Hartmut Engler (64) hat die Warnsignale seines Körpers anfangs völlig falsch gedeutet. Rund ein Jahr nach seinem schweren Vorderwandinfarkt im November 2025 spricht der Pur-Frontmann im Interview mit spot on news offen über den dramatischen Tag. Zunächst nahm er die Beschwerden offenbar nicht allzu ernst. Trotz eines unangenehmen, kalten Druckgefühls in der Brust legte er sich zu Hause auf das Sofa und wartete rund drei Stunden, in der Hoffnung, dass die Symptome von allein nachlassen würden. Erst seine Partnerin brachte ihn mit Nachdruck dazu, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auf dem Weg von Bietigheim nach Ludwigsburg wurde dem Sänger schließlich bewusst, wie ernst sein Zustand tatsächlich war. Im Rettungswagen bekam er erstmals Angst, als man ihm unmissverständlich sagte: "Herr Engler, wir sind froh, wenn wir Sie da noch hinkriegen." Nach der Behandlung im Klinikum Ludwigsburg zog sich der Musiker für mehrere Wochen in eine Privatklinik in Bayern zurück. Öffentlich machte er seine Erkrankung erst, als er sich wieder sicher fühlte und seine Zukunft besser einschätzen konnte, wie RTL berichtet.

Mittlerweile hat sich der Sänger von dem Herzinfarkt erholt. Besonders überraschend: Vor dem medizinischen Notfall hatte er großen Wert auf einen gesunden Lebensstil gelegt. Er praktizierte Heilfasten, verzichtete auf Alkohol und betrieb regelmäßig Ausdauer- und Leistungssport. Dennoch erlitt er nach Einschätzung seiner Ärzte eine besonders schwere Form des Herzinfarkts. Selbst eine ärztliche Untersuchung nur eine Woche zuvor hätte offenbar keine eindeutigen Hinweise auf das bevorstehende Ereignis geliefert, wie RTL berichtet. Verarbeitet hat Hartmut das Erlebte in gleich drei Songs auf dem 18. Pur-Studioalbum "Bleib mir", das am 13. November erscheint. Seit rund 45 Jahren fließen persönliche Themen wie Krankheit, Familie, Trauer oder Depressionen in seine Texte ein. Während der Reha dachte er zwar kurz über den Ruhestand nach, verwarf den Gedanken nach einigen Wochen aber bewusst. Stattdessen steigerte er seine Belastung Schritt für Schritt. Nun fühlt er sich fit für Shows von rund zweieinhalb Stunden. "Aber eines stand für mich fest: Ich will wieder vor Publikum stehen, Applaus hören und Songs schreiben", betonte er.

Eine entscheidende Rolle spielte am Tag des Infarkts Hartmuts Lebensgefährtin Katrin. Neben dem Druck auf der Brust litt der Musiker damals auch unter Übelkeit, heftigen Schweißausbrüchen und innerer Unruhe. Einen Notarzt wollte er trotzdem zunächst nicht rufen. Erst Stunden später ließ er sich zu seiner Hausärztin bringen. Der Infarkt ereignete sich kurz vor seinem 64. Geburtstag. Auch seinen 65. Ehrentag am 24. November will der Sänger nicht groß feiern, denn sein Terminkalender ist voll. Die Feierlichkeiten zu beiden Geburtstagen möchte Hartmut erst im kommenden Herbst nachholen, wenn sein Terminkalender ihm eine Auszeit ermöglicht. Seine Gesundheit soll dabei jedoch weiterhin an erster Stelle stehen. Sollte er während der Hallentour feststellen, dass ihn die Auftritte zu sehr beanspruchen, zieht er in Betracht, die für den kommenden Sommer geplanten Konzerte abzusagen. Aktuell spüre er jedoch, dass er seinem Körper wieder mehr vertrauen könne. An ein Ende seiner musikalischen Laufbahn denkt Hartmut deshalb nicht.

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Christian Behring / Future Image / ActionPress Hartmut Engler, 2022

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Getty Images Hartmut Engler

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