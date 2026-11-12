Zac Affleck bereut Verhalten gegenüber Jen während Scheidung

Zac Affleck hat sich mit klaren Worten an die Öffentlichkeit gewandt und bei seiner Noch-Ehefrau Jen Affleck (27) um Verzeihung gebeten. In einem ausführlichen Statement in seiner Instagram-Story sprach er über Fehler aus der Vergangenheit: "Ich habe die volle Verantwortung für mein Verhalten übernommen und bereue zutiefst, wie sich meine Handlungen während unserer Beziehung negativ auf Jen ausgewirkt haben." Nach sieben Ehejahren regeln die beiden gerade ihre Scheidung, gleichzeitig erwarten sie ihr viertes gemeinsames Kind.

In seinem Post betonte Zac, dass er seine Fehler eingesehen habe. Bei Jen habe er sich nicht nur öffentlich, sondern auch direkt entschuldigt. Jetzt arbeite er daran, für die gemeinsamen Kinder ein möglichst guter Co-Parent zu sein. Vor allem weil Jen derzeit mit ihrem vierten Kind schwanger sei, wolle er ihr durch die öffentliche Debatte auf keinen Fall zusätzlichen Stress bereiten. Er denke dabei auch an den Nachwuchs: Die Kinder könnten die Diskussionen über ihre Familie eines Tages selbst sehen. Er wolle ihnen jedoch vermitteln, dass beide Elternteile sie über alles lieben.

Zuvor hatte Jen gegen ihren Noch-Ehemann geschossen. Auf TikTok hatte sie ein Video aus dem Jahr 2022 geteilt, in dem sie ungeschminkt und im Morgenmantel zu sehen war. Aus dem Hintergrund hatte Zac ihr Aussehen kritisiert: "Ich hoffe, du machst so kein TikTok. Deine Brüste hängen überall schlaff herum. Das willst du nicht posten, Baby, das sage ich dir gleich." Dazu hatte Jen geschrieben: "Er war nie mein größter Unterstützer." Damit hatte sie seiner öffentlichen Darstellung widersprochen, ihr "größter Unterstützer" zu sein.

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Getty Images Jennifer Affleck und Zac Affleck beim Empfang vor der Premiere von "Wicked: For Good" in New York

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Instagram / zacaffleck Jen and Zac Affleck mit ihren Kindern, März 2026

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