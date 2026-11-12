Gypsy Rose erhält einen Teil von Ken Urkers Asche (†34)

Ein letzter Abschied und eine spezielle Erinnerung: Gypsy Rose Blanchard (35) hat nach der Einäscherung ihres verstorbenen Partners Ken Urker (†34) einen Teil seiner Asche erhalten. Wie TMZ berichtet, wurde ihr dieser am Samstag überreicht. Anlass war die Gedenkfeier für Ken in Austin im US-Bundesstaat Texas. Dort nahm Gypsy zusammen mit seiner Familie Abschied. Ihren Anteil erhielt Gypsy unter folgender Bedingung: Sie soll die Asche künftig mit ihrer und Kens Tochter Aurora teilen. So kann der Verstorbene auch für sein Kind auf eine ganz besondere Art in Erinnerung bleiben. Ken war am 1. Oktober 2026 verstorben, an seinem 34. Geburtstag. Sein Tod kam für sein Umfeld völlig unerwartet.

Gypsy war nicht die Einzige, die nach der Kremation etwas von Kens sterblichen Überresten bekommen hat. Seine Asche wurde unter einigen seiner engsten Angehörigen aufgeteilt. So erhielt auch seine Mutter Raina einen Teil davon. Gleiches gilt für seine Schwestern und seinen Bruder. Die Aufteilung soll am gleichen Tag wie die Gedenkzeremonie in Texas stattgefunden haben. Gypsy erwies dem Vater ihrer Tochter gemeinsam mit seinen Liebsten die letzte Ehre. Zu anderen Themen rund um den Ablauf der Feier sind keine Details bekannt.

Gypsy nahm trotz eines familiären Konflikts an der Gedenkfeier teil. Denn zwischen ihr und Kens Schwester Autumn gibt es einen Konflikt, den die beiden sogar öffentlich ausgetragen haben. Trotzdem hatte Kens Familie die Autorin offiziell zu der Trauerfeier eingeladen. Mit den anderen Angehörigen soll sich Gypsy dagegen gut verstehen. Die Trauerfeier verlief ohne Zwischenfälle. Gypsy und Autumn liefen sich nicht über den Weg und wechselten auch kein Wort miteinander. Kens Familie hatte zudem kein Problem damit, dass Gypsy die Zusammenkunft nach ihrem Abschied wieder verließ.

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard postet Bilder von Ken Urker kurz nach seinem Tod.

Anzeige Anzeige