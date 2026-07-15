Stranddate in Rio: Shawn Mendes turtelt ganz offen mit Bruna

Shawn Mendes (27) und seine Freundin Bruna Marquezine (30) haben gemeinsam einen entspannten Tag am Strand verbracht – und dabei einen niedlichen Begleiter im Schlepptau gehabt. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, wurde das Paar am 14. Juli im Küstenviertel São Conrado in Rio de Janeiro gesichtet. Shawn trug dabei einen kleinen Welpen auf dem Arm, während die beiden gemeinsam an einem Strandkiosk entlangspazierten. Später saßen die zwei draußen an einem Tisch und aßen zusammen. Für ihr Date hatten sich beide betont lässig gekleidet: Shawn kombinierte einen flauschigen braunen Pullover mit einem dunklen Schal, Beigehosen, schwarzen Sneakers und einer Baseballkappe. Bruna setzte ebenfalls auf gemütliche Wintermode – mit blauem Hoodie, dunkler Hose und Sonnenbrille.

Die Fotos zeigen das Paar in entspannter Vertrautheit, ganz ohne Scheu vor Blicken der Öffentlichkeit. Shawn und Bruna gelten seit Ende 2025 als ein Paar, nachdem erste Gerüchte über eine Romanze aufgetaucht waren. Im Mai wurden die beiden dann beim Küssen auf einem gemeinsamen Date erwischt. Bruna ist derzeit beruflich äußerst aktiv: Im März lief ihr Film "Velhos Bandidos" an, außerdem ist sie für die zweite Staffel der Disney+-Serie "Amor da Minha Vida" vor der Kamera, in der sie erneut ihre Rolle als Bia Martins übernimmt. Dazu kommt noch ein Auftritt in der Serie "Véspera".

Für Shawn ist die Zeit in Rio offenbar eine willkommene Auszeit. Der Sänger hatte im Jahr 2022 seine Wonder Tour abgesagt, um sich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren. In einem Interview aus dem Jahr 2024 gestand er, dass er in dieser Zeit kurzzeitig sogar darüber nachgedacht hatte, die Musik aufzugeben und einen anderen Berufsweg einzuschlagen. Letztlich entschied er sich doch dafür, weiterzumachen. Privat läuft es für den Musiker mit Bruna offenbar bestens – die gemeinsamen Auftritte der beiden werden jedenfalls immer entspannter und vertrauter.

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Getty Images Shawn Mendes, Sänger

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Getty Images Bruna Marquezine, Oktober 2025

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Getty Images Shawn Mendes bei den MTV Video Music Awards im September 2024