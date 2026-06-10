Nach Handverletzung: Shawn Mendes wirkt wieder topfit

Shawn Mendes (27) scheint seine Handverletzung gut überstanden zu haben. Der 27-jährige Sänger wurde am Montag bei einer Solo-Wanderung in einem Park in Los Angeles gesichtet – und wirkte dabei topfit, berichtet das Portal Just Jared. Der "Treat You Better"-Interpret trainierte an der frischen Luft und zog mit seinem sportlichen Look die Blicke auf sich. Im engen, grauen Muskelshirt zeigte Shawn seine definierten Oberarme. Dazu trug er braune Hosen, schwarze Sneaker und eine rückwärts aufgesetzte Baseballkappe. Besonders auffällig: An seiner Hand war bei dem Ausflug keine Bandage mehr zu sehen, nachdem er zuletzt noch mit einer Verletzung für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Damit scheint die Blessur inzwischen überstanden zu sein. Noch vor wenigen Wochen war Shawn laut Page Six gemeinsam mit Bruna Marquezine (30) auf dem Weg in eine Notfallpraxis fotografiert worden. Damals war seine Hand verbunden, zwischenzeitlich trug er außerdem eine medizinische Bandage und einen Kompressionsverband. Bei seinem aktuellen Spaziergang in L.A. wirkte davon nichts mehr zu sehen. Erst im vergangenen Monat war der Musiker außerdem in New York unterwegs gewesen, wo er zusammen mit zahlreichen anderen Stars die Gucci-Modenschau am Times Square besucht hatte.

Dass Shawn mit einer Verletzung für Aufmerksamkeit sorgt, ist nicht zum ersten Mal passiert. Rund um die blutende Hand hatten Bilder bereits für Aufsehen gesorgt, nachdem zunächst unklar war, wie schwer er sich verletzt hatte. Schon 2018 hatte der Sänger nach einem Sturz mit seinem E-Scooter Schlagzeilen gemacht, bei dem er sich mehrere Schrammen und Prellungen im Gesicht zugezogen hatte. Das hatte damals unter anderem E! News berichtet. Umso entspannter wirkte der Musiker nun bei seinem Ausflug allein durch den Park.

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Getty Images Shawn Mendes bei der Gucci Cruise 2027 Modenschau am Times Square in New York, 16. Mai 2026

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Getty Images Shawn Mendes bei den MTV EMAs, November 2024

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Getty Images Shawn Mendes bei der Earthshot Prize 2025-Verleihung im Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro