Zusammenbruch: Elif teilt extrem emotionale Sprachnachricht

Es sind Worte, die unter die Haut gehen: Sängerin Elif Demirezer (33) konfrontiert ihre Community jetzt auf TikTok mit der ungeschönten Realität einer mentalen Krise. Die Musikerin teilte auf der Plattform eine private Sprachnachricht, in der sie bitterlich weint. "Wenn mich schon jede Kleinigkeit so überfordert, wie soll ich denn das bitte machen?", schluchzt die Künstlerin. "Ich schaffe das ohne Medikamente nicht mehr. Ich werde verrückt, wirklich. Ich brauche irgendwas, was mich so betäubt oder beruhigt. Ich komme gar nicht klar, Babe." Zu dem Video, das lediglich das Chatfenster mit einigen geschwärzten Nachrichten zeigt, schrieb sie: "Triggerwarnung: Depressionen 04.12.25". Die erschütternde Tonaufnahme, die sich offenbar an eine enge Bezugsperson richtet, lässt die Fans direkt in eines der seelischen Tiefs blicken, von denen Elif schon in der Vergangenheit in Songs und Interviews berichtet hatte.

Der hochemotionale Post löste innerhalb kürzester Zeit eine regelrechte Welle der Bestürzung und Anteilnahme aus. Unter dem Clip sammelten sich hunderte Kommentare besorgter Follower. "Es zerreißt mir das Herz, dich so zu hören", schreibt eine Userin, während andere der Musikerin für ihren Mut danken, die eigene Überforderung so ungeschönt ins Netz zu stellen. Viele Fans betonen in ihren Reaktionen, dass Elifs radikale Ehrlichkeit dabei helfe, psychische Krisen endlich aus der Tabuzone zu holen, und loben sie für diese emotionale Nahbarkeit.

Es ist nicht das erste Mal, dass die in Berlin aufgewachsene Sängerin Einblicke in ihre mentalen Kämpfe gewährt. Seit ihrem Karriereeinstieg als 16-Jährige in der Castingshow "Popstars" im Jahr 2009 hat sie sich Schritt für Schritt als feste Größe im deutschen Pop und Rap etabliert. Spätestens seit dem Erfolg ihrer Alben "Nacht" und "Endlich tut es wieder weh" sowie ihren TV-Auftritten als Coach bei The Voice of Germany und bei Sing meinen Song gilt Elif als Musikerin, die Schmerz und Lebenskrisen ganz bewusst in den Fokus rückt. Mit diesem unzensierten und intimen Einblick abseits der Hochglanz-Musikwelt zeigt sie nun erneut, dass das Leben im Rampenlicht ein Drahtseilakt sein kann.

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Getty Images Elif im Mai 2022

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Instagram / elifmusic Elif Demirezer, Sängerin

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Getty Images Elif im Dezember 2009 bei "Popstars"