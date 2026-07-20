Eva Marcille verteidigt Tyra Banks trotz Netflix-Klage

In der Sendung "Watch What Happens Live" auf Bravo hat sich Eva Marcille (41) klar auf die Seite ihrer Mentorin Tyra Banks (52) gestellt. Moderator Andy Cohen (58) bat die ehemalige "America's Next Top Model"-Gewinnerin, drei nette Dinge über Tyra zu sagen – und Eva zögerte nicht. "Tyra ist immer furchtlos. Sie hatte immer recht und sie ist immer an der Spitze", erklärte sie. Das Ganze geschah inmitten einer öffentlichen Auseinandersetzung zwischen Tyra und Netflix: Die Moderatorin und Unternehmerin hatte den Streamingdienst im Juni wegen der Doku-Serie "Reality Check" auf Schadensersatz verklagt.

Auf die Frage, wie sie die kritische Doku einschätze, ließ Eva keine Zweifel an ihrer Haltung: "Wir haben nicht genug Zeit, Andy", scherzte sie, bevor sie ergänzte: "Ich bin pro Tyra." Gegenüber CBS Mornings hatte die Schauspielerin die Produktion zuvor als "erstaunlich erschreckend" bezeichnet – und betonte gleichzeitig, die Doku sei "nicht ausgewogen" und "sehr einseitig" gewesen. Dass man sie selbst nie um eine Teilnahme gebeten habe, erkläre das, so Eva: "Es hätte dem gesamten Narrativ widersprochen." Tyras Anwälte werfen Netflix vor, durch gezielte Schnitte und bewusste Auslassungen ein irreführendes Bild gezeichnet zu haben. Tyra selbst habe sich in der Doku mehrfach entschuldigt – doch diese Passagen seien laut ihrem Rechtsteam im Schnittraum gelandet.

Eva kennt Tyra seit ihrer Zeit als Teilnehmerin der dritten Staffel von "America's Next Top Model" im Jahr 2004, als sie mit gerade einmal 19 Jahren gegen 13 andere Kandidatinnen gewann – als damals kleinste Teilnehmerin ihrer Staffel. "Ich werde es nie versäumen, Tyra zu danken", betonte sie. Ihr Sieg brachte ihr einen 100.000-Dollar-Vertrag mit CoverGirl, einen Vertrag bei Ford Models sowie ein Cover-Shooting für das Magazin Elle ein. Tyra war nicht nur ihre Mentorin, sondern auch ihre ehemalige Managerin. Trotz ihrer klaren Unterstützung räumte Eva in einem früheren Interview gegenüber CBS Mornings ein, dass Entschuldigungen ihre Grenzen haben: "Es gibt kein Tut mir leid, das groß genug ist, um diesen Schmerz wirklich zu fühlen und zu heilen."

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Eva Marcille und Tyra Banks

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Getty Images Tyra Banks im März 2025

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Getty Images Eva Marcille im Februar 2019