Millionenklage gegen Tyra Banks: Platzt ihr Eiscreme-Traum?

Tyra Banks (52) sieht sich derzeit mit einer Millionenklage konfrontiert. Der Grund: Ein geplanter Standort ihrer Eisdielenmarke "Smize & Dream" in Washington, D.C. soll laut dem Vermieter Christopher Powell nie eröffnet worden sein. Er wirft der Unternehmerin und ihrem Partner Louis Bélanger-Martin einen Vertragsbruch vor und fordert Entschädigungszahlungen über umgerechnet 2,4 Millionen Euro. Tyra und Louis hätten im April 2024 einen Zehnjahresmietvertrag unterschrieben, das Gebäude jedoch wenige Monate später verlassen – ohne die vertraglich vereinbarten Zahlungen zu leisten. Laut Daily Mail wurden die Vorwürfe zurückgewiesen und ein Antrag auf Abweisung der Klage eingereicht.

Die Beschwerden des Vermieters basieren unter anderem auf einer mutmaßlich falschen Darstellung über die Verfügbarkeit von Räumen in dem gemieteten Gebäude. Der Mann behauptet zudem, konkrete Investitionen getätigt zu haben, um die Einrichtung nach den Wünschen der Geschäftspartner zu gestalten. Zu seinem Ärger entdeckte er später, dass das Model in einer nahegelegenen Nachbarschaft ein Pop-up-Eisgeschäft eröffnete, bei dem sogar die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris (61) anwesend war. Während der Kläger angibt, zahlreiche Versuche einer außergerichtlichen Einigung unternommen zu haben, besteht die Gegenseite darauf, dass er die Missverständnisse ausnutzt, um finanziellen Gewinn zu erzielen.

In Australien schlug Tyra inzwischen ein neues Kapitel auf: Gemeinsam mit ihrem Partner und ihrem Sohn York richtete sie sich in Sydney ein. Außerdem eröffnete sie in Darling Harbour den weltweit ersten Flagship-Store von "Smize & Dream". Die Stadt scheint für die Unternehmerin eine besondere Bedeutung gewonnen zu haben. Neben ihrem Geschäft steht auch ihre Familie im Fokus, mit der sie viel Zeit in den Parks der Region verbringt. Ob ihr Traum eines Eiscreme-Geschäfts in den USA nun platzt, steht aktuell jedoch in den Sternen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyra Banks, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyra Banks im Jahr 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyra Banks, Model