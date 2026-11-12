Wegen Designer-Mischling: Dennis Wolter kassiert Shitstorm

Dennis Wolter hat sich ein neues Familienmitglied gekauft – und muss genau dafür aktuell jede Menge Gegenwind einstecken. Tierliebhaber werfen dem Moderator vor, sich aufgrund eines Trends einen sogenannten Designer-Mischling angeschafft zu haben, was angesichts seiner großen Reichweite und Vorbildfunktion besonders bedauerlich sei. Die kleine Lotte, die Dennis kürzlich stolz auf Instagram vorstellte, ist ein Cavapoo, also ein gezielt gezüchteter Mischling aus Cavalier King Charles Spaniel und Toy- oder Zwergpudel. Der Cavalier King Charles Spaniel ist berüchtigt für schwere Erbkrankheiten wie Syringomyelie, die extreme chronische Schmerzen auslöst, während Toypudel oft unter Symptomen ihrer extremen Verzwergung leiden. Da diese rassetypischen Leiden beider Linien bei Mischlingen auf unvorhersehbare Weise aufeinandertreffen können, lassen sich solche Trendkäufe in den Augen vieler Hundefreunde kaum rechtfertigen. Dennis ließ diese Vorwürfe jedoch nicht unkommentiert und verteidigte den Kauf prompt in seiner Story mit dem Hinweis auf eine verantwortungsvolle Zucht. Da die Wogen im Netz dennoch hochschlugen, zog der Webstar inzwischen Konsequenzen und schaltete die Kommentarfunktion unter den Bildern von Lotte ab.

Besonders deutlich wird die TikTokerin PawsOfAlfredo. In einem Video fasst die Tierschützerin die Kritikpunkte zusammen und merkt an, dass sich Dennis in seiner Rechtfertigung kurioserweise auf den Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) beruft. Immerhin sei der Cavapoo gar keine vom VDH anerkannte Rasse. Es gebe weder einen anerkannten Rassestandard noch eine reguläre Zuchtkontrolle durch den Verband. Für ebenfalls fragwürdig hält sie Dennis' Statement, in dem er betonte, sich immerhin sehr liebevoll um Lotte zu kümmern: "Lieber Dennis, dass du ein Lebewesen, für das du dich selbst entschieden hast, verantwortungsvoll behandelst, sollte völlig selbstverständlich sein. Dafür verdienst du kein Lob, und es ist auch ganz bestimmt keine Rechtfertigung für die Herkunft deines Hundes." Viele TikTok-Nutzer geben ihr in den Kommentaren recht. "Hauptsache klein, süß und im Trend", schreibt einer, während andere ihr Motto teilen: "Adopt don't shop".

In ihrem Video erinnert PawsOfAlfredo außerdem daran, dass Dennis und sein Bruder schon einmal mit der EU-Kommission zusammengearbeitet haben, und zwar für die Kampagne "Lass reden". Nach eigener Darstellung hatte die TikTokerin dem Webstar deshalb vorgeschlagen, seine Kontakte und seine große Reichweite für einen politischen Austausch zum Thema Hundetötungen in Rumänien zu nutzen. Dennis habe diesen Zusammenhang jedoch als zu weit hergeholt bezeichnet, berichtet sie. Am Ende ihres Clips geht die Tierschützerin dann noch auf den speziellen Umgang des Moderators mit Kritik ein. Dabei spielt sie auf die abgeschalteten Kommentare unter den Fotos von Lotte an und fragt ironisch: "Meinungsfreiheit ist etwas Wunderschönes – nur eben nicht in deiner Kommentarspalte, oder, Dennis?" Mit diesem Seitenhieb gegen den Social-Media-Star endet ihr Video, das auf TikTok inzwischen auch von Tierschutzverbänden mehr und mehr Zustimmung bekommt.

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denniswolter Dennis Wolter und seine Hündin Lotte, Oktober 2026

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denniswolter Dennis Wolter und seine Hündin Lotte, Oktober 2026

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