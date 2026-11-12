Spoiler: So endet die "Maxton Hall"-Liebesgeschichte

Achtung, Spoiler! Wer das Ende der Geschichte von Ruby Bell und James Beaufort noch nicht erfahren möchte, sollte ab hier nicht weiterlesen.

Die Liebesgeschichte von Ruby Bell und James Beaufort endet trotz aller Krisen mit einem Happy End. In Mona Kastens drittem Maxton Hall-Band "Save Us" entscheiden sich die beiden bewusst für eine gemeinsame Zukunft, wie Kino.de berichtet. Der Epilog setzt drei Monate nach den Hauptereignissen ein und zeigt Ruby und James glücklich vereint. Sogar einen gemeinsamen Urlaub genießen sie. Dennoch geben beide ihre persönlichen Ziele nicht füreinander auf: Ruby beginnt ihr Studium in Oxford, während James zu exotischen Orten reist und herausfinden möchte, welchen Weg er im Leben einschlagen will. Wegen der Entfernung führen sie schließlich eine Fernbeziehung. Wie ihr gemeinsamer Alltag langfristig aussehen wird, lässt das Buch allerdings offen.

Bis dahin müssen Ruby und James jedoch noch einige schwierige Herausforderungen meistern. Manipulierte Fotos, die Ruby gemeinsam mit ihrem Lehrer Graham Sutton zeigen, sorgen für ihre Suspendierung. Damit stehen sowohl ihr Schulabschluss als auch ihr Traum von einem Studium in Oxford auf dem Spiel. Die ursprünglichen Bilder hatte James bereits lange vor ihrer Beziehung aufgenommen, um sie gegebenenfalls als Druckmittel einzusetzen. Veröffentlicht hatte er sie jedoch nie. Schließlich deckt er auf, dass Cyril und sein Vater Mortimer Beaufort für die Manipulation und Verbreitung verantwortlich sind. James wendet sich daraufhin gegen Mortimer und schafft es mithilfe des Testaments seiner verstorbenen Mutter, sich aus dessen Einfluss zu befreien. Gleichzeitig setzt er sich dafür ein, dass Ruby rehabilitiert wird. So kann sie ihren Abschluss an der Maxton Hall doch noch machen und an ihren Zukunftsplänen festhalten. Auch Lydia Beaufort und Graham finden schließlich wieder zueinander. In "Save Us" beschreibt Ruby den Zusammenhalt mit James mit den Worten: "Wir haben gekämpft und uns gegenseitig gerettet. Und genau das werden wir auch in Zukunft tun. Zu jeder Stunde, Minute, Sekunde."

Ob die Serienadaption dieses Happy End genauso inszeniert wie die Romanvorlage, ist bislang nicht bekannt. Abweichungen von der Handlung des Buches sind daher nicht ausgeschlossen. In der dritten und letzten Staffel übernimmt Harriet Herbig-Matten (23) erneut die Rolle der Ruby, während Damian Hardung (28) wieder als James zu sehen ist. Der bereits veröffentlichte Trailer lässt erahnen, dass ihre Beziehung zuvor noch einmal auf eine harte Probe gestellt wird. Gleichzeitig verspricht der Clip ein emotionales Finale. Die dritte Staffel von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" umfasst sechs Episoden und startet am 9. Dezember 2026 bei Amazon Prime Video. Zum Auftakt erscheinen zwei Folgen, anschließend veröffentlicht der Streamingdienst wöchentlich jeweils zwei weitere Episoden. Noch vor Weihnachten erfahren die Zuschauer somit, ob Ruby und James trotz Oxford, Reisen und Fernbeziehung zusammenbleiben: Das große Serienfinale ist ab dem 23. Dezember 2026 verfügbar.

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Prime Video/Stephan Rabold Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung, "Maxton Hall" Staffel drei

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Prime Video/Stephan Rabold Der Cast von "Maxton Hall"

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Boris Laewen/Prime Video Szene aus der dritten Staffel von "Maxton Hall"