Oliver Pocher verrät: Was er als Zeugen-Jehovas-Kind erlebte

Oliver Pocher (48) gibt einen seltenen Einblick in seine Kindheit, die alles andere als gewöhnlich verlief. In der neuesten Folge des Podcasts "Patchwork Boys" erzählt der Comedian seinem Kollegen Pietro Lombardi (34), wie er als Sohn von Zeugen Jehovas aufwuchs. Seine Eltern hätten sich der Glaubensgemeinschaft angeschlossen, als er etwa drei oder vier Jahre alt war. Aus der Zeit davor gibt es laut Oliver nur noch wenige Kinderfotos, die ihn am Weihnachtsbaum zeigen. Mit dem Beitritt zur Gemeinschaft änderte sich vieles im Leben des damals kleinen Jungen. Besonders die Bräuche rund um Weihnachten, Ostern und Geburtstage wurden auf einmal ganz anders gehandhabt: Die Feste wurden einfach nicht mehr gefeiert. In der Schule durfte er weder an Klassenfahrten noch am Sexualkundeunterricht teilnehmen. Stattdessen gab es für ihn eine wöchentliche Versammlung. Außerdem musste er seine Eltern begleiten, wenn sie von Haus zu Haus zogen. "Ich war einer von denen, der geklingelt hat, wo dein Vater gesagt hat, nicht aufmachen, nicht reinlassen", erinnert sich der Moderator im Gespräch.

Als Zeuge Jehovas wurde er von den anderen Kindern oft ausgegrenzt. Oliver habe sich in der Schule oft allein gefühlt. Er schildert: "Dann bist du prädestiniert, der absolute Außenseiter in der Klasse zu sein. Das konnte ich kompensieren durch Klassenkasper." Und obwohl seine Kindheit ganz anders war als die seiner Klassenkameraden, hat er auch schöne Momente in Erinnerung. Auch wenn ihm einiges verwehrt geblieben sei, habe er durchaus einiges erlebt. Als treibende Kraft hinter der religiösen Erziehung nennt Oliver vor allem seine Mutter. Wie Oliver im Podcast allerdings auch erzählt, sieht er es heute sehr kritisch, Minderjährige in eine einzelne Religion zu treiben. Man solle Kindern den Glauben nicht vorgeben. "Ich finde, Kinder sollten alt genug sein, um das selber für sich herauszufinden, was sie machen sollten", stellt er klar.

Aufgrund seiner eigenen Erfahrung mit Religion geht Oliver heute einen ganz anderen Weg mit seinen eigenen Kindern. Mit ihnen unternimmt er auch Dinge, die ihm früher zum Teil verwehrt blieben. "Klar bin ich da zu meinen Kindern noch mal ein bisschen anders und habe mit denen das eine oder andere gemacht", erzählt er in "Patchwork Boys". Pietro bestärkt seinen Podcastkollegen dabei und bezeichnet ihn als einen der coolsten Väter.

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