So heftig krachte es zwischen den "Little Britain"-Stars

Mit der Sketchshow "Little Britain" wurden sie zu einem der bekanntesten Comedyduos Großbritanniens. Hinter den Kulissen gab es zwischen Matt Lucas (52) und David Walliams (55) aber heftigen Streit. Die beiden hatten sich bereits 1990 am National Youth Theatre kennengelernt und waren lange eng befreundet. Mit der Zeit gerieten sie jedoch immer häufiger aneinander. Vor allem während der Tour "Little Britain Live" im Jahr 2005 soll die Stimmung zwischen den Comedians angespannt gewesen sein. Auch auf ihrer gemeinsamen Australientour 2007 gerieten Matt und David demnach wiederholt aneinander. Die Auseinandersetzungen belasteten ihre persönliche und berufliche Verbindung schließlich so sehr, dass sie die Zusammenarbeit 2011 beendeten. Danach gingen sie mehrere Jahre lang getrennte Wege. Wie sie später in ihren jeweiligen Memoiren deutlich machten, handelte es sich dabei keineswegs nur um kreative Meinungsverschiedenheiten. Vielmehr hatten sich offenbar auch ganz alltägliche Reibereien zu einem tiefen Zerwürfnis entwickelt.

In seiner Autobiografie "Little Me" schilderte Matt, dass schon vermeintliche Kleinigkeiten für Ärger sorgten. So hätten sie etwa über die gewünschte Schokoladensorte oder Davids Gesichtsbehaarung gestritten. Manche Konflikte seien in lautstarke Wortgefechte ausgeartet, bei denen sich die früheren Freunde anschrien und beschimpften. Auch schriftlich teilten sie gegeneinander aus. Über Davids Kinderbücher und dessen Charityschwimmen spottete Matt in "Little Me": "David hat inzwischen so viele Kinderbücher verkauft, dass er sich wahrscheinlich seinen eigenen Privatjet kaufen kann, komplett in Pink ausgestattet und mit einem Fluss darin, den er hinaufschwimmen kann." David erklärte seinerseits in den Memoiren "Camp David", sie seien "sehr unterschiedliche Menschen und wollen wahrscheinlich unterschiedliche Dinge". Ihre Beziehung sei "vorerst vorbei". Die Wende kam erst 2018 durch einen traurigen Anlass: Bei der Beerdigung ihres gemeinsamen Freundes Dale Winton sollen sie wieder Kontakt aufgenommen und ihren langen Streit beendet haben.

Wie eng Matt und David nach der Versöhnung wieder miteinander sind, machte Matt 2020 gegenüber The Sun deutlich. "Was ich sagen kann, ist, dass David und ich allerbeste Freunde sind und wir jeden einzelnen Tag miteinander sprechen oder Nachrichten austauschen", betonte der Schauspieler. Zudem würden sie sich regelmäßig Bilder und Videos aus dem Netz schicken und einander ständig zum Lachen bringen. Aus der erneuerten Freundschaft entstanden später auch wieder gemeinsame Projekte. 2025 starteten die beiden den zweimal wöchentlich geplanten Podcast "Making A Scene". Darin machen sie aus dem Leben verschiedener Comedians filmische Geschichten. Seit Oktober 2025 liegt die Sendung allerdings auf Eis. Anfang 2026 sagten weder Matt noch David öffentlich etwas zur Zukunft des Podcasts. Trotzdem arbeiteten die beiden zuletzt an einer gemeinsamen Bühnenshow. David sprach außerdem über ein mögliches Comeback von "Little Britain" bei Netflix.

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Getty Images Matt Lucas und David Walliams in ihren "Little Britain"-Rollen Lou und Andy

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Getty Images David Walliams, Schauspieler

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