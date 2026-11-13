"Campus Drivers": Wird es eine zweite Staffel geben?

Seit dem 6. November 2026 können alle sechs Episoden der französischen Romanceserie "Campus Drivers" bei Prime Video gestreamt werden. Ob es eine zweite Staffel geben wird, hat der Streamingdienst bislang allerdings nicht bestätigt. Ein wenig Hoffnung auf eine Fortsetzung macht jedoch Baptiste Masseline (26), der in der Serie den Fahrdienstbetreiber Lane spielt. Wie Serieously berichtet, sprach der Schauspieler bei der Premiere in Nizza über eine Sportverletzung, die er sich während des Trainings für ein mögliches Sequel zugezogen habe. In der ersten Staffel entwickelt Lane, der Teil einer ungewöhnlichen Wohngemeinschaft ist, Gefühle für die Studentin Loïs, gespielt von Carmen Kassovitz. Sollte Prime Video bald grünes Licht für weitere Folgen geben und die Produktion ähnlich viel Zeit in Anspruch nehmen wie bei der ersten Staffel, könnte die Fortsetzung Ende 2027 erscheinen. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine mögliche Prognose von JustWatch und nicht um einen bestätigten Veröffentlichungstermin.

Für eine mögliche Fortsetzung spricht außerdem der erfolgreiche Serienstart. Laut FlixPatrol erreichte "Campus Drivers" bereits am ersten Wochenende den ersten Platz der weltweiten Prime-Video-Seriencharts. Auch die fünfteilige Buchreihe von C. S. Quill liefert genügend Material für weitere Episoden. Orientiert sich die Serie an der Reihenfolge der Romane, könnten Donovan, gespielt von Madior Fall, und Carrie, die von Eloïse Rey verkörpert wird, in den Mittelpunkt der zweiten Staffel rücken. Im zweiten Band "Campus Drivers – Crash Course" möchte der Frauenheld Donovan sein bisheriges Datingverhalten hinter sich lassen und lernen, ein guter Partner zu sein. Dabei soll ihm ausgerechnet Carrie helfen, die als großer Liebesroman-Fan wenig Vertrauen in geläuterte Herzensbrecher hat. Zwischen den beiden entwickelt sich schließlich eine unerwartete Liebesgeschichte. Da die erste Staffel allerdings von der Buchvorlage abweicht und die Geschichte von Loïs und Lane mit einem offenen Ende abschließt, könnten auch Carmen und Baptiste weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Offizielle Informationen zur Handlung oder zur Besetzung einer möglichen zweiten Staffel gibt es bislang nicht.

Die Dreharbeiten zur ersten Staffel fanden zwischen Herbst 2025 und Anfang 2026 an der Côte d'Azur statt. Dabei nutzte das Produktionsteam unter anderem Kulissen in Nizza, Cannes, Antibes und Villeneuve-Loubet. Besonders ins Auge fiel die Villa Eilenroc am Cap d'Antibes. Das imposante Anwesen diente in der Serie als Kulisse für die fiktive Eliteuniversität Belrose, obwohl es sich in Wirklichkeit nicht um eine Hochschule handelt. Insgesamt wurde dort an sechs Tagen gedreht.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Baptiste Masseline und Carmen Kassovitz in "Campus Drivers"

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Baptiste Masseline und Carmen Kassovitz in "Campus Drivers"

Anzeige Anzeige