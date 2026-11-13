Matt Smith spielt Hauptrolle in Thornes neuem West-End-Stück

Matt Smith (44) wagt sich an eine außergewöhnliche Bühnenrolle: Der Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in der neuen West-End-Produktion "The Humans". Wie The Standard unter Berufung auf die offizielle Ankündigung berichtet, hat Jack Thorne den gleichnamigen Roman von Matt Haig aus dem Jahr 2013 für das Theater adaptiert. Darin spielt der Doctor Who-Star einen Außerirdischen, der auf die Erde geschickt wird, um eine vermeintliche Bedrohung abzuwenden: den Fortschritt der Menschheit. Das Stück ist ab dem 30. Oktober 2027 für zunächst 13 Wochen im Theatre Royal Haymarket in London zu sehen. Die offizielle Premiere ist für den 16. November 2027 geplant. Regie führt Jeremy Herrin.

In der Geschichte schlüpft das Alien in den Körper des Cambridge-Mathematikers Professor Andrew Martin und lernt so die verschiedensten Facetten des Menschseins kennen. Dazu gehören Fehler und Widersprüche, aber auch Empathie und Mitgefühl. Diese Erfahrungen verändern den Außerirdischen im Laufe der Handlung grundlegend. Matt kann den Start der Proben kaum erwarten: "Ich freue mich riesig, wieder mit Jeremy Herrin zusammenzuarbeiten, um Matt Haigs 'The Humans', adaptiert vom brillanten Jack Thorne, zum ersten Mal auf die Bühne zu bringen. Das wird ein Riesenspaß", erklärte er in der Ankündigung. Auch Drehbuchautor Jack, bekannt unter anderem für die Netflix-Serie "Adolescence", ist von seinem Hauptdarsteller begeistert. Er beschrieb das Stück so: "Es ist im Kern eine Geschichte über einen Außerirdischen, der die Komplexität von Schönheit kennenlernt, und ich kann mir keinen schöneren Außerirdischen als Matt Smith vorstellen."

Für den Autor von "The Humans" ist die Bühnenfassung ein ganz besonderes Projekt, denn er bezeichnete es als sein vielleicht persönlichstes Buch. Daher räumt er auch ein, zunächst besonders vorsichtig mit der Adaption gewesen zu sein. Jacks Skript habe ihn jedoch sofort überzeugt. Auch mit der Besetzung ist er mehr als zufrieden: "Und Matt Smith ist der absolut perfekte Protagonist für diese Geschichte. Er wurde beinahe für diese Rolle geschaffen. Es sieht so aus, als würden die Menschen auf die bestmögliche Weise überrascht werden", heißt es in der Ankündigung. Produziert wird das Bühnenstück von Second Half Productions in Partnerschaft mit Melting Pot.

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Getty Images Matt Smith im März 2023

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Getty Images Jack Thorne, britischer Drehbuchautor

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