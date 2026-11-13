Bekam die meisten Briefe: Melina freut sich über Zusendungen

Melina kann sich über einen ganz besonderen Titel freuen: Sie ist die unangefochtene Briefkönigin der 22. Staffel von Bauer sucht Frau. Keine andere Teilnehmerin und kein anderer Teilnehmer der Kuppelshow konnte so viele Zuschriften verbuchen wie die Pferdetrainerin aus Hessen. Die gute Nachricht überbrachte ihr Moderatorin Inka Bause (57) persönlich beim Scheunenfest. Damit hatte Melina allerdings nicht gerechnet, wie sie im Interview mit Promiflash verrät: "Als Inka mir gesagt hat, dass ich die meisten Bewerbungen hatte, war ich natürlich ein bisschen überrascht. Damit hatte ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet, weil sich ja prinzipiell mehr Frauen für die Show bewerben. Sie heißt ja schließlich auch 'Bauer sucht Frau'. Also ja, ich war schon sehr überrascht, aber irgendwie hat es mich natürlich auch gefreut." Damit sicherte sich die 22-jährige Hessin den Spitzenplatz und ließ in dieser Staffel alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten hinter sich.

Wie viele Verehrer sich tatsächlich bei Melina gemeldet haben, weiß die Pferdeliebhaberin allerdings nicht. Die genaue Zahl ihrer Zuschriften wurde ihr bislang nicht mitgeteilt. Dabei hätte sie nach der Nachricht über ihren Spitzenplatz nur zu gerne erfahren, wie viele Bewerbungen es waren, verrät sie im Gespräch mit Promiflash: "Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele Briefe es insgesamt waren. Aber ich hätte es auf jeden Fall gerne gewusst. Das interessiert einen ja schon, wenn man hört, dass man die meisten Bewerbungen hatte. Aber leider weiß ich die genaue Zahl nicht." Abseits der Show ist der Alltag der Kandidatin gut gefüllt. Melina stammt aus dem Ederbergland in Hessen und lebt dort auf dem Hof ihrer Eltern. Auf dem Familienbetrieb kümmert sie sich vor allem um die Pferde. Hauptberuflich macht sie zudem eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.

Das Anwesen der Familie umfasst insgesamt rund sieben Hektar mit Wiesen, Wald und Grundstück. Dort leben vier Pferde, ein Esel, drei Hunde, zwei Katzen und vier Hasen. Für Melina spielt der Tierschutz eine große Rolle: Ihre Familie hat bereits mehreren geretteten Tieren ein neues Zuhause geschenkt. Wie wichtig die Bewerbungsschreiben bei "Bauer sucht Frau" sein können, zeigte in der Vergangenheit unter anderem die Geschichte von Laura Wagner und Spargelbauer Friedrich Dieckmann. Laura stach damals aus der Masse der Zuschriften hervor, allerdings nicht etwa mit Komplimenten zu Friedrichs Aussehen. Stattdessen setzte sie in ihrem Brief auf ihren Humor. Schon vor dem ersten persönlichen Treffen konnte sie mit ihren Worten das Interesse des Landwirts wecken. Für Laura hatte sich das Verfassen ihres Briefes somit ausgezahlt: Ihre Zeilen sicherten ihr die Chance auf ein erstes Kennenlernen mit Friedrich.

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RTL Melina von "Bauer sucht Frau", Staffel 22

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RTL / Stefan Gregorowius Björn, Sidney, Melina und Luca, "Bauer sucht Frau", 2026

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