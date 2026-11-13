Erziehungs-Zoff belastet Bushidos und Anna-Marias Ehe enorm

Bei Bushido (48) und Anna-Maria Ferchichi (45) kracht es offenbar regelmäßig, wenn es um ihre Kinder geht. In der neuen Folge ihres RTL+-Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – der Bushido-Podcast" spricht das Paar offen über Streitpunkte, die in seiner Ehe immer wieder auftauchen. Der Hauptgrund für die Auseinandersetzungen sind ihre verschiedenen Vorstellungen von Erziehung. Vor allem bei den heranwachsenden Kindern gehen ihre Meinungen weit auseinander. Anna-Maria sagt über sich selbst, dass sie inkonsequent sei. Bushido greift nach eigener Einschätzung dagegen deutlich härter durch. Vor allem im Umgang mit den Teenagern im Haus wollen die achtfachen Eltern deshalb einen gemeinsamen Mittelweg finden. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Wie sehr ihr die ständigen Diskussionen zusetzen, macht Anna-Maria im Podcast unmissverständlich klar: "Es belastet unsere Ehe."

Anna-Maria findet, dass ihr Mann bei den Kindern manchmal zu weit geht. Deshalb mischt sie sich ein, wenn er mit dem Nachwuchs aneinandergerät. "Aber du bist zu krass. Und diese Mitte müssen wir finden. Und deshalb presche ich oft dazwischen. Ich weiß, du siehst das nicht so", erklärt sie Bushido in der Folge. Der Musiker streitet die Unterschiede zwischen ihnen gar nicht erst ab: "Ich weiß. Ja. Okay. Ich bin schon sehr viel, viel strikter als du. Definitiv. Aber gut, es ist, wie es ist." Anna-Maria betont zugleich, dass sie nicht von einer drohenden Ehekrise spreche. Die Erziehungsfragen hätten zuletzt aber häufig Streit ausgelöst. "Also nicht, dass man in eine Krise rutscht. Aber wir haben schon oft Diskussionen. Du und ich, in letzter Zeit, aufgrund dieser Sachen", stellt sie klar. Auf Bushidos Nachfrage, ob sie das belaste, antwortet sie: "Also, mich nervt es schon. Ich finde, dass wir darüber diskutieren müssen."

Bushido und Anna-Maria sind verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder. Anna-Maria brachte noch einen weiteren Sohn aus einer früheren Beziehung mit. Weil einige von ihnen inzwischen älter werden und in der Pubertät sind, steht der Familienalltag des Paares vor neuen Herausforderungen. Mit diesem Problem sind die beiden nicht allein. Anna-Maria verrät im Podcast, dass sich auch andere Eltern bei ihr gemeldet haben. Was sie dabei zu lesen bekommt, beschäftigt sie: "Mir haben auch Leute geschrieben, dass deren Ehe die Teenagerzeit nicht ausgehalten hat." Bei allen Diskussionen über Regeln, Grenzen und Konsequenzen kommt im Hause Ferchichi aber auch das Feiern gerade nicht zu kurz. In der Podcastfolge ist nämlich von einer vollgepackten Geburtstagswoche die Rede. Heute steht dann ein ganz besonderer Ehrentag an: Anna-Maria feiert ihren 45. Geburtstag.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

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