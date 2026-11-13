LaFees AWZ-Comeback hält für Fans eine Überraschung bereit

LaFee (35) kehrt zu Alles was zählt zurück – und hat dabei eine besondere Überraschung für ihre Fans im Gepäck. Wie RTL jetzt bekannt gab, schlüpft Christina Klein, so der bürgerliche Name der Sängerin, für ihr Gastspiel allerdings nicht erneut in die Rolle der Iva Lukowski. Stattdessen ist sie in der Serie als LaFee zu sehen. Gemeinsam mit ihrer Band sorgt sie für die musikalische Untermalung einer großen Eisrevue. Gedreht wird der Auftritt am 3. Dezember im nordrhein-westfälischen Troisdorf. Und das Beste: Nicht nur die Serienstars dürfen die Show bestaunen. 50 Fans bekommen die Chance, als Komparsen auf der Tribüne Platz zu nehmen. Dort können sie die Eisrevue samt LaFees Auftritt hautnah verfolgen und flimmern später selbst in den AWZ-Folgen über die Bildschirme. Obendrauf gibt es noch eine Überraschung: Unter den ausgewählten Komparsen wird ein besonderer LaFee-Hauptgewinn verlost.

"Ich bin wieder zurück bei 'Alles was zählt'. Nicht als Iva, sondern als LaFee", bestätigte die Sängerin gegenüber RTL. Wer bei dem Dreh dabei sein möchte, kann sich bis zum 25. November um 24:00 Uhr bewerben. Die Anmeldung läuft ausschließlich über die Aktionsseite des Senders, der Wohnort spielt dabei keine Rolle. Am 27. November erfahren die 50 Auserwählten dann, ob sie es auf die Tribüne geschafft haben. Allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten: Die Kosten für die An- und Abreise nach Troisdorf müssen die Komparsen selbst übernehmen. Außerdem heißt es während des Drehs: Handy weg! Auf der Tribüne sind Smartphones tabu. Dafür winkt einem Fan ein echtes Highlight. Die glückliche Person darf mit einer Begleitung ein bereits ausverkauftes LaFee-Konzert in Köln besuchen, beim Soundcheck dabei sein und die Sängerin beim Meet and Greet treffen. "Ich freue mich auf euch", lässt LaFee schon jetzt ausrichten. Im Fernsehen sind die Folgen rund um die Eisrevue am 15. und 16. März 2027 zu sehen.

Mit ihrem Gastauftritt kehrt LaFee an einen Ort zurück, der für sie mit vielen Erinnerungen verbunden ist. In der RTL-Serie stand die Sängerin und Schauspielerin früher als Iva Lukowski vor der Kamera. Bei ihrem erneuten Besuch am Set tritt sie nun aber ganz bewusst als sie selbst auf. Auch abseits des Fernsehens steht das Jahr 2026 für die Musikerin ganz im Zeichen eines Comebacks. Zudem feiert sie ein besonderes Jubiläum: Vor 20 Jahren gelang ihr mit dem Song "Virus" der große Durchbruch. Damals war sie gerade einmal 15 Jahre alt. Das runde Jubiläum ihres Hits nimmt LaFee nun zum Anlass, wieder auf große Tournee zu gehen. Der Startschuss fällt Ende Dezember 2026 – und damit nur wenige Wochen nach ihrem musikalischen Ausflug zur Eisrevue in Troisdorf. Zwischen Drehtag, Proben und Tourvorbereitungen dürfte der Terminkalender der Sängerin in den kommenden Wochen also gut gefüllt sein.

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Getty Images LaFee, Sängerin

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RTL / Julia Feldhagen Leif Lunburg, Igor Dolgatschew, Shaolyn Fernandez, Raphael Kalkowski, Suri Abbassi aus "Alles was zählt"

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