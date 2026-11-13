War anfangs kein Fan: Tom Kaulitz und Fritz unzertrennlich

Tom Kaulitz (37) hat sein Herz offenbar endgültig an den kleinen Fritz verloren. Dabei wollte der Musiker den Yorkshire-Terrier-Mix anfangs überhaupt nicht in der Familie haben. Inzwischen scheinen die beiden aber unzertrennlich zu sein. Das zeigen neue Aufnahmen, die Heidi Klum (53) jetzt auf Instagram veröffentlicht hat. Das Model begleitet seinen Ehemann derzeit auf der aktuellen Tour von Tokio Hotel und nimmt seine Follower immer wieder mit hinter die Kulissen. In einem der Clips sitzen Tom und Fritz gemeinsam im Flugzeug. Der Gitarrist drückt den Vierbeiner eng an sich, kuschelt ausgiebig mit ihm und bedeckt ihn mit zahlreichen Küssen. Von der früheren Skepsis des Musikers ist in diesem Moment nichts mehr zu erkennen. Auch Heidi entgeht nicht, wie innig das Duo miteinander umgeht. Während sie die Szene filmt, richtet sie sich leise an den kleinen Hund und stellt fest: "Er liebt dich." Fritz bleibt währenddessen entspannt in Toms Armen liegen und genießt dessen Aufmerksamkeit.

Noch vor einiger Zeit hatte das ganz anders geklungen. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" machte Tom keinen Hehl daraus, dass er mit dem neuen Familienmitglied wenig anfangen konnte. Der kleine Hund passe einfach nicht zu ihm, erklärte er damals: "Der ist so groß wie ein Meerschwein. Das passt nicht zu mir." Kleine Schoßhunde empfand der Tokio-Hotel-Star eher als modisches Beiwerk. "Die sehen halt aus wie so ein Accessoire", sagte er in der Sendung. Als Heidi den Yorkshire-Terrier-Mix bei sich aufnehmen wollte, fiel seine erste Reaktion deshalb unmissverständlich aus: "Nee, bitte nicht noch einen Hund!" Neben der Eingewöhnung und Erziehung fürchtete Tom offenbar auch, dass ein Großteil der zusätzlichen Arbeit an ihm hängen bleiben würde. Dazu stellte er klar: "Hunde füttern, rausgehen, Kacki wegmachen, das macht ja alles Papa."

Durchsetzen konnte sich Tom mit seinen Bedenken allerdings nicht. Im April 2026 adoptierte Heidi den Yorkshire-Terrier-Mix, der damals etwa sechs Monate alt war. Die Moderatorin hatte sich auf Anhieb in den kleinen Hund verliebt und brachte es nicht übers Herz, ihn zurückzulassen. Dass dafür etwas Überzeugungsarbeit nötig war, gab sie selbst offen auf Instagram zu: "Ich musste meinen Mann erst überzeugen." Grundsätzlich hat Tom nichts gegen Hunde, im Gegenteil. Bisher bevorzugte er jedoch deutlich größere Tiere. Mit den beiden Deutsch-Kurzhaar-Jagdhunden Uschi und Jäger gehörten bereits zwei Hunde zur Familie. Der winzige Neuzugang entsprach daher zunächst nicht dem gewohnten Beuteschema des Musikers. Inzwischen scheint Fritz seinen Platz an Toms Seite jedoch gefunden zu haben. Die aktuellen Kuschelaufnahmen aus dem Flugzeug zeigen die beiden eng aneinandergeschmiegt. Von Toms anfänglicher Ablehnung und seinem Vergleich des Terriers mit einem Accessoire ist dabei nichts mehr zu erkennen.

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Instagram / heidiklum Tom Kaulitz mit Yorkshire-Terrier-Mix Fritz

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Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum mit Tokio Hotel im Privatjet, November 2026

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