Kareena Kapoor verrät: Hat sie mit Botox nachhelfen lassen?

Kareena Kapoor (46) hat zum Thema Schönheitseingriffe eine klare Meinung. Die Bollywood-Ikone kürzlich klar, dass sie nicht mit Botox nachhelfen lässt und kosmetischen Eingriffen generell sehr ablehnend gegenübersteht. Im Gespräch mit der Journalistin Barkha Dutt für Mojo Story sagte Kareena deutlich: "Ich bin sehr gegen Botox, damit war ich immer sehr, sehr ehrlich." Statt dem Ideal ewiger Jugend hinterherzulaufen, setzt die Schauspielerin andere Prioritäten. Ein gesunder Körper, mentales Wohlbefinden und natürliche Therapien sind ihr nach eigener Aussage wesentlich wichtiger als der Versuch, dauerhaft jung auszusehen. Auch Auszeiten mit ihrer Familie und ihren Freunden sowie Beschäftigungen fernab des Filmsets sieht Kareena als geeignete Wege, gut für sich selbst zu sorgen. Spritzen und Operationen gehören für sie hingegen ausdrücklich nicht dazu. Mit ihrer Haltung bezieht die Darstellerin offen Stellung zu einem Thema, über das in der Filmbranche sonst eher selten so direkt gesprochen wird.

In dem Interview erklärte Kareena genau, was sie konkret unter Selbsterhaltung versteht. Dazu gehöre für sie auch, ihr schauspielerisches Talent zu bewahren, denn das sei ihre wichtigste Stärke. "Ich bin für Selbsterhaltung im guten Sinne. Das bedeutet, gesund zu sein, sich großartig zu fühlen, natürliche Therapien. Selbsterhaltung bedeutet auch, mein Talent zu bewahren, denn das ist meine Waffe", betonte sie. Urlaube und Hobbys neben ihrer Arbeit seien ebenso eine Form davon, "eher als Nadeln und sich unters Messer zu legen". Die Menschen würden laut ihr vergessen, wie wichtig es sei, "Körper und Geist zu bewahren, statt auf Injektionen zu setzen". Kritik übte die Inderin außerdem am Druck, der auf jungen Frauen lastet. "Es ist schrecklich, wenn junge Mädchen nicht älter als 18 oder 20 aussehen wollen", meinte sie. Sie selbst fühle sich in ihrem aktuellen Lebensabschnitt rundum wohl: "Ich habe die beste Zeit in meinen Vierzigern. Ich habe mich nie besser gefühlt oder besser gespielt..."

Auch in Kareenas Privatleben spielen bewusste Rückzugszeiten eine zentrale Rolle. Seit 2012 ist sie mit dem Bollywood-Schauspieler Saif Ali Khan (56) verheiratet, gemeinsam haben die beiden die Söhne Taimur und Jeh. Bei einem gemeinsamen Auftritt in der neunten Staffel der Talkshow "Koffee With Karan" gewährte das Paar vor Kurzem einen Einblick in seinen Alltag. Dabei kam auch Kareenas feste Abendroutine zur Sprache: Liegen die beiden Stars nach 22 Uhr im Bett, möchte sie nämlich nicht mehr reden. Diese Zeit nutzt Kareena ganz gezielt dazu, abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Die Angewohnheit passt zu dem, was die TV-Bekanntheit auch im Interview beschrieb: Neben ihrer Arbeit vor der Kamera schafft sie sich bewusst Raum für Erholung, ihre Familie und das eigene Wohlbefinden.

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Getty Images Kareena Kapoor beim Red Sea International Film Festival 2024 in Jeddah, Dezember 2024

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Getty Images Kareena Kapoor, Oktober 2018

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