Bei Laura Maria Rypas Ausflug kommt ein Affe den Kids nah

Laura Maria Rypa (30) hat bei ihrem jüngsten Ausflug mit ihren Kindern einen tierischen Mitfahrer bekommen. Die Influencerin teilte auf Instagram einige Videos aus ihrem Urlaub. Darunter sind auch Aufnahmen von einer Bootstour bei strahlendem Sonnenschein. Darin sitzen die Kids vorne im Bug eines weiß-grauen Motorboots, das über grünlich schimmerndes Wasser auf einen Wasserfall zusteuert. Der liegt malerisch zwischen dunklen Felsen und dicht bewachsenen Ufern. Der eigentliche Star des Clips ist aber ein anderer: Ein graubrauner Affe klettert vom Ufer aus an Bord und macht es sich auf der gepolsterten Sitzfläche gemütlich – direkt neben den Kindern. Die bleiben erstaunlich gelassen, beobachten den haarigen Gast mit sichtlichem Interesse und füttern ihn sogar. Laura kommentiert die Urlaubsszenen knapp: "Das Leben, wenn ich offline bin."

Warum der Affe ausgerechnet Lauras Boot für seinen Besuch aussuchte, lässt sich erahnen. Auf der Sitzfläche liegen neben einem Handtuch Obststücke samt Schalen. Der neugierige Passagier turnt erst über den gepolsterten Bootsrand und schnappt sich dann ein Stück, das er mit beiden Händen genüsslich verspeist. Auch andere Affen sind mit von der Partie: Weitere Clips zeigen gleich mehrere Affen im verzweigten Ufergehölz. Einer hockt zwischen grünen und rötlichen Blättern auf einem Ast, ein anderer hat sich lang ausgestreckt und lässt entspannt die Arme baumeln.

Für den Vater ihrer Kinder war eine Bootstour im Mauritiusurlaub zuvor deutlich weniger entspannt verlaufen. Pietro Lombardi (34) war auf dem Motorboot so übel geworden, dass er sich sogar hatte übergeben müssen. Laura hatte ihn anschließend völlig erschöpft auf einer Sitzbank gefilmt. Über seinen Augen lag ein Handtuch. Die Influencerin hatte die Situation mit Humor genommen und ihre Follower aufgefordert: "Schreibt mal bitte alle Pietro, ob es ihm gut geht." Doch nicht nur der Wellengang hatte dem Sänger zugesetzt. Beim Schwimmen im offenen Meer hatte ihn auch seine Angst eingeholt. Während Laura einem Delfin hinterhergeschwommen war, hatte Pietro plötzlich allein im Wasser zurückbleiben müssen.

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Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypas Sohn mit einem Affen

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