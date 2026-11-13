Trailer zum BookTok-Hit "Children of Blood and Bone" ist da

Fans des Bestsellers dürfen sich freuen: Der erste Trailer zur Verfilmung von "Children of Blood and Bone" ist endlich da! Im Mittelpunkt des Fantasy-Epos steht Zélie, verkörpert von Thuso Mbedu. Die junge Frau begibt sich auf eine gefährliche Reise, um ihrem Volk die Kräfte zurückzugeben, die ihm einst gewaltsam geraubt wurden. Die ersten Szenen zeigen eine groß angelegte Fantasywelt und lassen erahnen, wie gefährlich Zélies Mission ist. Schließlich steht nicht weniger als die Zukunft eines ganzen Königreichs auf dem Spiel. Auch der prominente Cast sorgt für Aufsehen: Neben Thuso sind Damson Idris (35) und Amandla Stenberg (28) zu sehen. Cynthia Erivo (39), Idris Elba, Viola Davis (61) und Regina King (55) übernehmen ebenfalls Rollen in der Romanadaption. Wie der Trailer außerdem ankündigt, soll das Fantasyabenteuer am 21. Januar 2027 in den deutschen Kinos starten.

Die Geschichte spielt in Orïsha, einem Land, das früher voller Magie war – bis sie den Menschen dort mit brutaler Gewalt genommen wurde. Zélie will diese Gabe zurückholen und zugleich die Herrschaft des grausamen Königs beenden. Dabei kämpft sie nicht allein: Ihr Bruder begleitet sie auf der gefährlichen Mission. Ausgerechnet die Tochter und der Sohn des Königs schließen sich den Geschwistern ebenfalls an. Auf dem Regiestuhl nahm Gina Prince-Bythewood Platz, die mit Thuso bereits für "The Woman King" zusammengearbeitet hat. Bei den Fans sorgt der Trailer schon jetzt für jede Menge Vorfreude. "Das wird der Film des Jahres", heißt es begeistert in einem Kommentar auf Instagram. Ein weiterer Nutzer schreibt dort: "Ich habe das Buch bestimmt schon fünfmal gelesen … Ich kann es kaum erwarten!!!" Besonders das afrikanisch geprägte Setting kommt bei vielen gut an. "Ich bin voller Stolz. Afrikanisches Storytelling bekommt endlich die Zeit und Hingabe, die es so dringend verdient", schwärmt ein Fan ebenfalls auf Instagram.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tomi Adeyemi, der im Jahr 2018 erschien. Die Geschichte entwickelte sich zu einem großen Fantasyerfolg, wurde später auch auf BookTok gefeiert und gewann eine treue Fangemeinde. Mit der Kinoadaption reiht sich die Geschichte nun in eine ganze Riege beliebter BookTok-Stoffe ein, die 2027 als Film oder Serie umgesetzt werden. Dazu gehört auch "The Housemaid's Secret" mit Sydney Sweeney (29) und Kirsten Dunst (44). Der Stoff setzt die Adaption von "The Housemaid" fort, die ebenfalls auf einer populären Buchreihe basiert. Auch "Die Nachtigall" gehört zu den geplanten Verfilmungen. Für diese Produktion stehen die Schwestern Elle Fanning (28) und Dakota Fanning (32) zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Die Schwestern verkörpern darin zwei Frauen, die im von Deutschland besetzten Frankreich während des Zweiten Weltkriegs unterschiedliche Wege gehen.

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Imago Thuso Mbedu in einer Szene aus dem Fantasyfilm "Children of Blood and Bone"

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Imago Idris Elba mit kunstvoller Körperbemalung in "Children of Blood and Bone"

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