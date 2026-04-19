Keinen Kontakt mehr: Loredana Wollny bricht mit Familie

Loredana Wollny (22) hat eine einschneidende Entscheidung getroffen: Der Realitystar hat den kompletten Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen. In ihrer Instagram-Story wandte sie sich nun an ihre Follower und erklärte, warum ein zuvor angekündigter Livestream nicht stattgefunden hatte. Der Grund: Emotional fühlt sie sich noch nicht stark genug, um öffentlich über die Situation zu sprechen. "Diese Situation ist für mich unbegreiflich, sie überfordert mich und tut unbegreiflich weh", schrieb sie. Gleichzeitig gab sie an, dass es auch rechtliche Dinge gebe, die sie zunächst klären müsse, bevor sie sich offen äußern dürfe.

Trotz all dieser Einschränkungen machte Loredana eine zentrale Aussage: "Ich habe mich entschieden, mich komplett von meiner Familie zu trennen und keinen Kontakt mehr zu haben. Diese Entscheidung hat mir das Herz gebrochen, aber sie war notwendig." Als Grund nannte die Realitydarstellerin, dass sie verletzt worden sei und nach wie vor Lügen über sie verbreitet würden. "Selbst jetzt hört es nicht auf, es geht jeden Tag weiter", so Loredana weiter. Als Mutter sehe sie sich in der Pflicht, sich selbst und ihre Kinder zu schützen. "Ihre Sicherheit und ihr Wohl stehen für mich an erster Stelle", betonte sie.

Der Konflikt mit ihrer Familie schwelt schon seit einer Weile. Vor rund drei Wochen hatte Loredana bereits ein emotionales Statement auf Instagram gepostet, in dem sie von gefallenen Masken und wahren Gesichtern schrieb und dabei ausschließlich ihren Ehemann und ihre Kinder als ihre "kleine Familie" bezeichnete. Damit deutete sie schon damals an, dass sie sich von ihrer Mutter Silvia Wollny (61) und ihren Geschwistern distanziert. Loredana ist bekannt aus der Realityshow Die Wollnys, in der die Großfamilie über viele Jahre ihren Alltag vor der Kamera dokumentiert hat.

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, TV-Star

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RTLZWEI Die Wollnys

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RTLZWEI Servet und Loredana Wollny