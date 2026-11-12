Adam Driver schließt Rückkehr als Kylo Ren bei Star Wars aus

Für Adam Driver (42) ist das Thema Star Wars endgültig erledigt. Der Schauspieler hat einer Rückkehr als Kylo Ren beziehungsweise Ben Solo jetzt eine klare Absage erteilt. In der "The Rich Eisen Show" wurde er gefragt, ob die Fans ihn noch einmal in der Rolle sehen könnten. Seine Antwort war eindeutig: "(...) es ist vorbei. Kein weiteres "Star Wars". Wir haben es versucht. Wir haben versucht, noch einen weiteren Film zu machen, aber sie sagten: Nein, er ist tot." Damit spielt der Darsteller auf das Schicksal seiner Figur an. Ben Solo starb bereits 2019 im Finale "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers". Ganz aufgegeben hatte Adam die Rolle danach jedoch nicht. Tatsächlich gab es konkrete Pläne für eine Rückkehr der Figur. Gemeinsam mit Regisseur Steven Soderbergh (63) hatte Adam an einem eigenständigen Film gearbeitet, der den Arbeitstitel "The Hunt for Ben Solo" trug. Auch Scott Z. Burns und Rebecca Blunt wirkten an der Entwicklung des Drehbuchs mit.

Von dem Stoff schwärmt der Schauspieler bis heute: "Wir haben gemeinsam ein Drehbuch entwickelt, das wirklich gut war, mit Scott Burns und Rebecca Blunt. Wir haben alle daran gearbeitet. Es war großartig. Es war wirklich cool", erzählte er in der Sendung. Das Projekt scheiterte letztlich an einer vermeintlichen Kleinigkeit, die jedoch mit der Logik der Erzählung gebrochen hätte: Die Verantwortlichen konnten nicht nachvollziehen, wie Ben nach den Ereignissen des letzten Films überhaupt noch am Leben sein sollte. Adam stellte außerdem klar, dass eine Rückkehr ohnehin nicht in seiner Hand liege: "Wenn sie es wollten, okay, aber es ist nicht unsere Entscheidung. Ich glaube allerdings, dass der Zug abgefahren ist." Dabei steckte hinter dem gescheiterten Vorhaben jede Menge Arbeit.

Rund zweieinhalb Jahre investierten Steven und Adam in die Entwicklung von "The Hunt for Ben Solo", und das ohne Bezahlung. Die beiden wollten die Geschichte von Ben über die Ereignisse von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" hinaus weitererzählen. Disney stoppte das Projekt jedoch. Das Studio blieb bei seiner Überzeugung, dass die Figur nicht mehr am Leben sein könne. Steven machte später deutlich, dass die Absage bei den Beteiligten für Frust sorgte. Letztlich gab es keine andere Option mehr, als das gemeinsame Herzensprojekt hinter sich zu lassen. Adam war 2015 in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" erstmals als Kylo Ren zu sehen. Er verkörperte den Sohn von Han Solo und Leia Organa in allen drei Teilen der Sequeltrilogie. Nach dem gescheiterten Comeback ist dieses Kapitel seiner Karriere für den Schauspieler damit beendet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Driver beim Fototermin zu "Paper Tiger" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Steven Soderbergh, 2025

Anzeige Anzeige