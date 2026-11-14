"Die Ringe der Macht"-Staffel 3 schockt mit zwei Serientoden

Achtung, Spoiler zu den Folgen zwei bis vier der dritten Staffel von "Die Ringe der Macht"! Kaum ist die neue Staffel gestartet, müssen sich die Fans der Fantasyserie bereits von zwei bekannten Charakteren verabschieden. Seit dem 11. November stehen die ersten vier der insgesamt acht Episoden bei Amazon Prime Video zum Abruf bereit. Und schon in der zweiten Folge kommt es zum ersten Todesfall: Eärien, gespielt von Ema Horvath, nimmt sich in Númenor das Leben. Damit will sie verhindern, dass sie ihre Familie und die Getreuen verraten muss. Nur zwei Episoden später ereilt auch Arondir, gespielt von Ismael Cruz Córdova, ein tragisches Schicksal. Der Elb kommt in Folge vier in der Festung Gundabad ums Leben. Besonders tragisch: Ausgerechnet Theo, der unter dem Einfluss von Sauron steht, wird zu seinem Mörder und ersticht Arondir.

Zu Beginn der neuen Staffel ist Eärien noch als Spionin gegen König Ar-Pharazôn tätig. Für ihren Bruder Isildur soll sie Lord Belzagar einen Schlüssel entwenden. Dieser soll Isildur den Zugang zum Palantír ermöglichen, um Kontakt zu ihrem Vater Elendil aufzunehmen. Doch Belzagar durchschaut Eäriens doppeltes Spiel. Gemeinsam mit Ar-Pharazôn und Kemen setzt er sie unter Druck. Die drei drohen ihr mit Folter und verlangen Informationen über die Getreuen. Um ihren Bruder und ihren Vater nicht erneut zu verraten, entscheidet sich Eärien schließlich für den Tod und stürzt sich von einem Balkon. Später entdeckt Isildur ihren leblosen Körper auf dem Marktplatz. Arondirs Tod ereignet sich während der Flucht aus Gundabad: Gemeinsam mit Galadriel und dem Ork Marnûkh entdeckt er dort zunächst die tote Maitalle, dafür aber Galadriels lange verschollenen Ehemann Celeborn, der noch am Leben ist. Als die Gruppe auf Sauron und dessen Nazgûl trifft, opfert sich Arondir, um Galadriel und Celeborn die Flucht zu ermöglichen. Dabei stellt sich heraus, dass sich hinter der Maske seines Angreifers Theo verbirgt, der Sohn seiner verstorbenen Geliebten Bronwyn. Unter dem Einfluss eines Menschenrings handelt Theo auf Saurons Befehl und ersticht den Elben. Galadriel und Celeborn können auf einem Adler entkommen. Was mit Marnûkh geschieht, den Theo ebenfalls niedergeschlagen hat, bleibt zunächst unklar.

Die Geschichte der dritten Staffel spielt etwa fünf Jahre nach dem Angriff Adars und seines Orkheeres auf Eregion. Der Dunkle Herrscher, verkörpert von Charlie Vickers, hat inzwischen die neun Menschenringe in seinem Besitz und will mithilfe ihrer Kräfte Mittelerde ins Chaos stürzen. Gleichzeitig verfolgt er weiterhin das Ziel, den Einen Ring zu schmieden. Während Sauron seine Pläne zur Übernahme der Macht vorantreibt, bemühen sich die überlebenden Elben darum, die Ereignisse der vergangenen Staffel zu verarbeiten. Galadriel und Elrond hatten sich dafür in Bruchtal neu formiert. Wie sich die Geschichte der verbliebenen Charaktere entwickelt, erfahren die Zuschauer schon in Kürze: Die fünfte und sechste Episode werden am 18. November 2026 bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Am 25. November 2026 folgt schließlich das große Staffelfinale mit den beiden letzten Folgen sieben und acht.

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Amazon MGM Studios Charlie Vickers als Sauron, dritte Staffel von "Die Ringe der Macht"

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Jason Bell / Prime Video Eärien aus "Die Ringe der Macht", gespielt von Ema Horvath

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