Dylan Efron holt sich vor jeder großen Entscheidung Zacs Rat

Wenn es ernst wird, weiß Dylan Efron (34) genau, an wen er sich wenden kann: an seinen älteren Bruder Zac Efron (39). Im Interview mit People verriet er jetzt, dass Zac bei wichtigen Weichenstellungen in seinem Leben stets seine erste Anlaufstelle ist. "Ich spreche immer noch vor jeder großen Entscheidung mit ihm. Ich glaube also, es liegt in unserer Natur; er hilft mir immer", erklärte er. Den Schauspieler bezeichnete er sogar als den "wichtigsten Menschen" in seinem Leben. Vor allem seit Dylan selbst erste Schritte in Richtung Schauspielerei wagt, holt er sich regelmäßig Ratschläge bei seinem Bruder. Im vergangenen Jahr wurde er durch seine Auftritte in "The Traitors US" und Dancing With The Stars einem breiten TV-Publikum bekannt. Nun möchte er auch als Schauspieler Fuß fassen und vor der Kamera durchstarten. Dabei nimmt er sich Zac und dessen langjährige Erfahrung in der Öffentlichkeit sowie dessen Umgang mit der eigenen Karriere zum Vorbild.

Von seinem Bruder habe er sein ganzes Leben lang lernen können, erzählte Dylan weiter. So schaute er sich etwa ab, wie Zac seine Filmprojekte auswählt, sich auf roten Teppichen kleidet und in der Öffentlichkeit auftritt. "Ich konnte beobachten, wie er sich seit meiner Kindheit in der Öffentlichkeit präsentiert, also habe ich alles wie ein Schwamm aufgesogen", berichtete er. Der große Trubel um seine Fernsehauftritte habe ihn persönlich kaum verändert. Vor sieben oder acht Jahren sei er noch deutlich schüchterner gewesen und hätte mit so viel Aufmerksamkeit nicht umgehen können. Der Ruhm sei deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Neben seiner Teilnahme an der Netflix-Show Squid Game: The VIP Challenge steht für ihn die Schauspielerei ganz oben auf der Liste: "Ich glaube, es ist einfach eine neue Herausforderung, und wie ich schon gesagt habe, lerne ich gern neue Dinge und tauche völlig in sie ein. In einem Film oder einer Serie mitzuspielen, steht also definitiv auf der Agenda."

So eng die Bindung der beiden Brüder auch ist, in Sachen Sport ticken sie unterschiedlich. Gegenüber WWD beschrieb Dylan seinen Bruder als den fleißigeren Fitnessstudiogänger. Er selbst sei dafür größer und schlanker und sehe sich deshalb bei sportlichen Wettkämpfen im Vorteil. "Aber lasst uns ein bisschen Sport treiben, dann habe ich die Nase vorn", stellte er klar. Während Zac schon früh auf der Theaterbühne stand und später mit Produktionen wie High School Musical, "The Greatest Showman" und "The Iron Claw" in Hollywood Erfolge feierte, fühlte sich Dylan lange Zeit eher auf dem Sportplatz zu Hause. Vor allem beim Ausdauertraining und beim Erlernen neuer Sportarten habe er schon immer seine Stärken gesehen. Zac selbst meldete sich im Januar nach mehreren Monaten ohne öffentliche Auftritte zurück. Er besuchte ein NFL-Spiel zwischen den New England Patriots und den Houston Texans im Gillette Stadium. Dort posierte er gut gelaunt mit Patriots-Chef Robert Kraft und streifte sich für ein Foto sogar einen NFL-Meisterschaftsring über.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Efron, Zac Efron, Starla Baskett und Dylan Efron bei der Walk of Fame Zeremonie

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige