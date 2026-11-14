"Lappen" und "Lügnerin": Promihof-Kate und Kevin zoffen sich

Kevin Njie (30) weist Kate Merlans (39) Vorwurf eines früheren Annäherungsversuchs als "Bullshit" zurück. In der sechsten Folge von "Der Promihof" geraten die beiden darüber heftig aneinander. Kate hatte zuvor erzählt, Kevin habe bei einem Clubabend versucht, ihre Hand zu halten, obwohl er gewusst habe, dass sie mit Jakub Merlan-Jarecki (31) zusammen war. Kevin widerspricht ihr in der Show: "Ich mach gerne Promo, ich mach gerne Diskussionen, aber nicht, wenn du sagst: 'Ich fass verheiratete Frauen an.'" Kate bleibt bei ihrer Version und kontert: "Steh einfach dazu, aber du hast nicht die Eier, zu sagen: 'Ich hab das gemacht.'"

Im Laufe des Streits bezeichnet Kevin seine Mitbewohnerin als "Lügnerin". Aus seiner Sicht wird eine frühere Promogeschichte rund um Fame Fighting nun falsch dargestellt. Kate hatte den Clubabend als Auslöser für den späteren Boxkampf zwischen Kevin und Jakub bezeichnet. Sie beharrt in der Sendung auf ihrer Schilderung: "Ich finde es erbärmlich, Kevin, weil du zu 100 % weißt, dass du es gemacht hast." Später legt sie nach: "Er ist leider ein Lappen, immer noch, genauso wie damals."

Auch die anderen Bewohner bekommen den Streit mit. Patrick Mast hält es für möglich, dass Kate und Kevin die Begegnung damals unterschiedlich wahrgenommen haben. Fabian Hesdahl stellt sich dagegen auf Kevins Seite und vermutet, dass Kate mit der Geschichte Aufmerksamkeit in der Show sucht. "Das ist Sendezeit auf Kevins Nacken", meint Fabian in der Sendung. Begonnen hatte die Diskussion schon bei Kates Einzug: Bei einem Rundgang mit Matthias Mangiapane (43) hatte sie die Vorgeschichte mit Kevin erstmals angedeutet, ohne den Clubabend näher zu beschreiben. "Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Kate Merlan und Kevin Njie

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Anzeige Anzeige