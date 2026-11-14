Geldnot zwingt René Wellers Witwe zum Verkauf seiner Schätze

Ein schwerer Schritt für Maria Weller (74): Die Witwe von René Weller (†69) trennt sich von zahlreichen Erinnerungsstücken ihres verstorbenen Mannes. Wie Bild berichtet, steckt sie in großen finanziellen Schwierigkeiten. Deshalb sieht sie keinen anderen Ausweg, als den Nachlass des früheren Boxchampions zu Geld zu machen. Am 21. November versteigert das Stuttgarter Auktionshaus Eppli insgesamt 40 Objekte aus seinem Besitz. An diesem Tag wäre René 73 Jahre alt geworden. Unter den Hammer kommen unter anderem Pokale, Boxhandschuhe, Kleidungsstücke und sogar eine Gitarre. Wenn alle Stücke mindestens zum jeweiligen Startpreis einen neuen Besitzer finden, könnten rund 60.000 Euro zusammenkommen. Das Geld soll die 74-Jährige finanziell entlasten. Denn von den hohen Summen, die René während seiner jahrzehntelangen Karriere im Ring verdient hatte, blieb seiner Ehefrau dem Bericht zufolge kein Vermögen. Stattdessen besitzt Maria vor allem persönliche Andenken an den Sportler, der 2023 verstarb. Nun sieht sie sich offenbar gezwungen, einen Teil dieser Erinnerungen zu Geld zu machen.

Zu den wertvollsten Stücken gehört Renés schwarzer Einlaufmantel, dessen Startpreis bei 4.000 Euro liegt. Ein goldener Boxhandschuh, den der Profiboxer anlässlich seines EM-Titels bekam, wird ab 1.300 Euro angeboten. Außerdem können Interessierte auf WM-Gürtel, Pokale, gewöhnliche Boxhandschuhe und die Gitarre bieten. Auch einige Lieblingsstücke aus Renés Kleiderschrank wie ein Skianzug und eine Trachtenhose werden angeboten. Maria selbst erhält nach eigener Aussage nur eine kleine Rente. Ein Großteil davon geht für die Miete ihrer 120 Quadratmeter großen Wohnung in Pforzheim drauf. Seit dem Tod ihres Mannes ist die Wohnung für sie allein viel zu groß und zu teuer. "Ich bin schon lange auf der Suche nach einer kleineren, günstigeren Bleibe", erzählte sie dem Blatt. Die Idee mit dem Verkauf soll sogar von René selbst stammen: "Nimm die Sachen und verkauf sie. Mach dir damit ein schönes Leben."

Dass von Renés Vermögen nichts übrig ist, hat eine lange Vorgeschichte. "Bevor René mit mir zusammenkam, lebte er wie ein Verrückter. Er verprasste seine ganze Kohle für Autos, Motorräder und Frauen, übernachtete sogar im Puff", erzählte Maria Bild. 1999 wurde der Boxer wegen Kokainhandels und Hehlerei zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Als er 2003 vorzeitig freikam, zeigte er seiner Partnerin einen Steuerbescheid: Er hatte 460.000 Euro Schulden und war pleite. Maria blieb trotzdem bei ihm. Mit ihrem Einkommen als freie Journalistin und seinen Einnahmen aus TV-Formaten wie "Die Alm" sowie Autogrammstunden zahlten sie einen Teil der Summe zurück. Den Rest habe das Finanzamt laut dem Bericht später erlassen. Für eine Altersvorsorge blieb dem Paar demnach keine Zeit. René erkrankte bereits 2014 an Demenz. Maria pflegte ihn bis zu seinem Tod am 22. August 2023. Der ehemalige Boxchampion wurde 69 Jahre alt.

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ActionPress Maria und René Weller 2016 in Köln

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ActionPress / Gulotta ,Francesco René und Maria Weller beim deutschen Sportpresseball, 2014

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