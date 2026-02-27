Will natürlicher werden: Maria Weller lässt Lifting machen

Für Maria Weller (73) waren die vergangenen zwei Jahre nicht leicht. Nach dem Tod ihres Mannes René Weller (†69), der als einer der bekanntesten deutschen Boxer in die Geschichte eingegangen ist, versank sie in einer tiefen Traurigkeit, die ihr Leben über lange Zeit bestimmte. Dazu kamen eine Hautkrebserkrankung und depressive Phasen, die sie an ihre persönlichen Grenzen brachten. Jetzt beginnt sie, sich langsam wieder zu spüren – und nimmt ihr eigenes Wohlbefinden wieder in die Hand. Dabei rückt auch ihr äußeres Erscheinungsbild in den Fokus. Maria hat entschieden, sich einem ästhetischen Eingriff zu unterziehen – jedoch mit einem ungewöhnlichen Ziel: nicht mehr, sondern weniger. Sie möchte frühere Schönheitsbehandlungen, mit denen sie sich im Laufe der Zeit selbst verfremdet hat, rückgängig machen.

Beautydoc Dr. Jürgen Reuss löst zunächst aufgefüllte Hyaluronfiller enzymatisch auf und injiziert anschließend körpereigenes Fett in verschiedene Partien des Gesichts – ein Prozess, der bis zu drei Stunden in Anspruch nimmt. "Die 20 Jahre habe ich irgendwie so eine Maske getragen, sonst hätte ich ja den Wahnsinn gar nicht gemacht. Und die lege ich jetzt ab. Und ich habe das Gefühl, dann bin ich wieder ich", sagt Maria bei RTL. Worte, die zeigen, wie tief der emotionale Druck gesessen haben muss, unter dem sie all die Jahre stand – als Pflegerin ihres schwer erkrankten Mannes, als Begleiterin auf seinem letzten Weg. Nur eine Woche nach der Operation gewährte sie ersten Einblick in ihr neues Gesicht und nutzte die Gelegenheit, um vor allem jüngere Frauen anzusprechen: "Macht eure natürliche Schönheit nicht kaputt. Ich bin jetzt zurückgegangen zur natürlichen Schönheit." Bis ihr Gesicht vollständig geheilt ist, kann es laut dem Beautydoc bis zu 18 Monate dauern.

In den 1980er Jahren begegneten sich Maria und René Weller in einer Diskothek, und die Funken flogen sofort. Doch René galt damals als Frauenheld; Treue war nicht seine Stärke. Als Maria erfuhr, dass er zur selben Zeit Affären hatte, beendete sie die Beziehung. Was folgte, war eine jahrzehntelange Geschichte des Werbens: René Weller kämpfte – ganz dem Boxer in ihm entsprechend – jahrelang um Marias Zuneigung. Schließlich siegte die Liebe. Die beiden galten über Jahrzehnte als unzertrennlich. 2016 standen sie gemeinsam für das Sommerhaus der Stars vor der Kamera. Zu diesem Zeitpunkt lebten beide bereits mit Renés Demenz-Erkrankung, die sie erst später öffentlich machten.

Instagram / rene_weller_maria Maria Weller, Ehefrau von René Weller

Instagram / rene_weller_maria Maria Weller, Juni 2025

ActionPress Maria und René Weller 2016 in Köln