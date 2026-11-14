"Lasst sie in Ruhe": Meghans Freund rechnet mit Medien ab

Herzogin Meghans (45) langjähriger Freund Misan Harriman (48) kritisiert die Nachrichtenagentur Associated Press für die Bebilderung eines Berichts über ihren Vater. Der Beitrag über die juristischen Probleme von Thomas Markle Sr. (82) soll zunächst prominent ein Foto der Herzogin gezeigt haben, obwohl sie mit dem Fall nichts zu tun hat. Nachdem der Instagram-Account Black British Culture Screenshots der Bildauswahl geteilt hatte, meldete sich Misan auf X zu Wort. "Mein Gott, lasst sie in Ruhe! Danke an alle, die diesen Wahnsinn angeprangert haben!", schrieb der Fotograf laut Town & Country. Inzwischen zeigt der Beitrag ein Polizeifoto von Thomas. Ob die Agentur das Bild wegen der Kritik austauschte, ist nicht bekannt.

In dem Bericht ging es um die erneute Inhaftierung von Meghans Vater. Thomas war am 6. November in Florida festgenommen worden. Ihm wird der Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeworfen. Nach Angaben des US-Justizministeriums wurden rund 78 Gegenstände aus zwei Lagerräumen im Großraum Los Angeles beschlagnahmt, die mit ihm in Verbindung stehen. Zunächst ordnete das Gericht eine elektronische Überwachung an. Am 10. November kam Thomas erneut in Gewahrsam, weil er seine Fußfessel entfernt haben soll. Er bestreitet die Vorwürfe und bezeichnete sie zuvor als "kranke Lügen". Zu seiner erneuten Inhaftierung hat sich Meghan bislang nicht öffentlich geäußert. Als die Vorwürfe im Oktober bekannt wurden, erklärte sie jedoch, die Berichte machten sie "zutiefst betroffen". Sie halte Abstand zu ihrem Vater, um ihre Kinder zu schützen.

Misan ist seit Jahren eng mit Meghan und Prinz Harry (42) befreundet. Von ihm stammt das Foto, mit dem das Paar 2021 bekanntgab, dass es sein zweites Kind erwartet. Später fotografierte er Prinzessin Lilibet (5) auch zu ihrem ersten Geburtstag. Wie Misan der britischen Vogue erzählte, schreibt Meghan ihm sogar eine kleine Rolle beim Kennenlernen mit Harry zu: Er habe sie einer gemeinsamen Freundin vorgestellt, über die später der Kontakt zum Prinzen zustande gekommen sei. Auch Harry unterstützt seinen Freund öffentlich. Im Juli besuchte er in London die Premiere von Misans Dokumentarfilm "Shoot the People".

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Mai 2026 in Genf

Anzeige Anzeige

Getty Images Misan Harriman bei einer Mahnwache für Jason Arday auf dem Trafalgar Square in London

Anzeige Anzeige