"Promihof"-Kate deutet früheren Flirtversuch von Kevin an

Kate Merlan (39) behauptet nach ihrem Einzug auf den Promihof, dass Kevin Njie (30) sich ihr früher einmal angenähert habe. In der sechsten Folge führt Matthias Mangiapane (43) die neue Bewohnerin über das Gelände. Dabei erzählt Kate, dass der Sportler schon vor der Show Interesse an ihr gezeigt haben soll. Zu diesem Zeitpunkt sei sie mit Jakub Merlan-Jarecki (31) zusammen gewesen. Wie Kevin ihr damals nähergekommen sein soll, verrät sie bei dem Rundgang allerdings noch nicht.

Den Anstoß für die Geschichte liefert Matthias, der Kate beim Rundgang über die Beziehungen auf dem Hof auf den neuesten Stand bringt. Dabei kommen die beiden auf das sogenannte "Sexbett" von Vanessa Brahimi und Kevin zu sprechen. Kate hakt ein und erzählt von dem angeblichen Annäherungsversuch. Kevin zeigt sich in der Folge wenig begeistert von Kates Einzug. Wie er auf ihre konkrete Behauptung reagiert, ist bislang offen.

Auf dem Hof treffen Kate und Kevin nun regelmäßig aufeinander. Dass Kate zum Zeitpunkt des angeblichen Annäherungsversuchs mit Jakub liiert war, macht ihre Schilderung besonders brisant. Dazu kommt, dass Kevins Nähe zu Vanessa unter den Bewohnern ohnehin schon für Gesprächsstoff sorgt. Ob Kate und Kevin auf dem Hof noch einmal darüber sprechen, was damals zwischen ihnen passiert sein soll, bleibt abzuwarten. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Kate Merlan und Kevin Njie

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RTLZWEI Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei "Der Promihof" 2026

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