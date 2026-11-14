Mickie Krause distanziert sich von Hit "10 nackte Friseusen"

Mickie Krause (56) blickt inzwischen kritisch auf den Song zurück, mit dem ihm 1999 der große Durchbruch gelang. In der Dokumentation "Ballermann Sessions & Stories", die derzeit in der ARD-Mediathek abrufbar ist, gibt der Musiker offen zu, dass er sich mit dem Lied "10 nackte Friseusen" in der heutigen Zeit nicht mehr wohlfühlt. Deshalb gehört der über 25 Jahre alte Partyhit mittlerweile nur noch selten zu seinem Bühnenprogramm. Wenn Mickie den bekannten Klassiker bei einem Auftritt doch zum Besten gibt, klingt dieser zudem ganz anders als früher. Statt als ausgelassene Mitsingnummer bringt der Ballermannsänger das Stück höchstens noch als ruhige Ballade am Klavier auf die Bühne. Vollständig aus seiner musikalischen Vergangenheit streicht Mickie den Song damit zwar nicht. Seine veränderte Darbietung und die seltenen Auftritte mit dem Titel zeigen jedoch, welche Konsequenzen der Musiker für sein heutiges Programm gezogen hat.

Wie groß der Erfolg damals war, weiß Mickie noch genau. "Der Song wurde in Deutschland rauf- und runtergespielt", erinnert er sich in der ARD-Doku "Ballermann Sessions & Stories". Ende der 1990er-Jahre sei der Inhalt jedoch noch völlig anders aufgenommen worden. Diese "Sexismus-Diskussion" habe es damals "einfach gar nicht" gegeben, erklärt der Entertainer. Das änderte sich in den folgenden Jahrzehnten deutlich. Spätestens seit der großen Debatte um den Song "Layla" von DJ Robin (30) und Schürze, der 2022 erschien und zum Ballermannhit wurde, stehen sexistische Songtexte verstärkt im Fokus. Auch Mickie hat den Umgang mit seinem eigenen Klassiker verändert und sein Bühnenprogramm angepasst. "Weil ich mich eigentlich nicht mehr mit diesem Text in der heutigen Zeit wohlfühle", spiele er "10 nackte Friseusen" inzwischen nicht mehr regelmäßig, stellt der Partysänger in der Dokumentation klar.

Einen tiefen persönlichen Einschnitt erlebte Mickie Krause bereits Anfang 2022. Während der Dreharbeiten zur VOX-Show "Showtime of my Life" nahm der Musiker an einer Vorsorgeuntersuchung teil. Dabei wurde Blasenkrebs festgestellt, die Diagnose erhielt er am 6. Januar. Im September desselben Jahres konnte der Sänger dann Entwarnung geben und verkünden, dass er krebsfrei ist. Die Erkrankung habe seine Sicht auf das Leben verändert, erklärte er. Für die Zukunft hat der Partysänger bereits konkrete Pläne: Mit 60 Jahren möchte er beruflich kürzertreten. Dann will er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und die Welt bereisen. Privaten Rückhalt findet Mickie seit vielen Jahren bei seiner Frau Ute. Zusammen sind sie Eltern von drei Töchtern und einem Sohn.

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ActionPress Mickie Krause im Mai 2023 im Megapark auf Mallorca

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