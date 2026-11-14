Presley Gerbers Haus in den Hollywood Hills wird verkauft

Das Zuhause von Presley Gerber (†27) sucht einen neuen Besitzer. Knapp zwei Monate nach dem Tod des Models steht sein Haus in den Hollywood Hills in Los Angeles seit dem vergangenen Freitag offiziell zum Verkauf. Laut TMZ werden im Verkaufsinserat für das Anwesen knapp 3,6 Millionen US-Dollar verlangt. Auf rund 2.023 Quadratmetern Wohnfläche gibt es insgesamt vier Schlafzimmer und drei Bäder. Drei der Schlafzimmer liegen im Haupthaus, das vierte gehört zu einem separaten Gästehaus. Dieses hat sogar einen eigenen Eingang und eine eigene Küche. Wer hier übernachtet, kann sich also fast wie in den eigenen vier Wänden fühlen und muss sich für den Mitternachtssnack nicht ins Haupthaus schleichen. Presleys Eltern, das Supermodel Cindy Crawford (60) und der Unternehmer Rande Gerber (64), haben sich bislang nicht öffentlich zu dem Verkauf geäußert.

Wer sich für das Haus interessiert, bekommt einiges geboten. Das Midcentury-Haus wurde im Jahr 1955 gebaut und verfügt über einen beheizten Pool, einen Whirlpool, ein Kältebecken und eine Sauna. Das Grundstück ist knapp einen halben Hektar groß. Draußen gibt es begrünte Flächen, überdachte Essbereiche, einen Außenkamin und einen Grillplatz. Für Privatsphäre sorgen ein Tor, viele Pflanzen und die Lage mit Blick auf den Canyon. Die großzügigen Innen- und Außenbereiche gehen fließend ineinander über. Drinnen erwarten die künftigen Bewohner Hartholzböden, ein Steinkamin und lichtdurchflutete Wohnräume. Die Küche ist mit Kirschholzschränken, einer Kochinsel und Frühstückstheken ausgestattet. Presley selbst hatte die Immobilie im März 2023 für rund 3,4 Millionen US-Dollar gekauft. Der aktuelle Angebotspreis liegt damit etwa 195.000 US-Dollar über der damaligen Summe.

Presley war am 20. September im Alter von 27 Jahren in einer Einrichtung für betreutes nüchternes Wohnen in Santa Monica gestorben. Rettungskräfte erklärten ihn dort um 9:45 Uhr für tot. Die Polizei ging zunächst von einer Überdosis aus. Nach den vorliegenden Informationen steht die offizielle Todesursache aber noch nicht fest. Am Tag nach seinem Tod wurden Cindy und Rande dabei beobachtet, wie sie das Haus ihres Sohnes verließen. Wenige Tage später kam der Vater noch einmal dorthin zurück. Knapp einen Monat nach dem Verlust erinnerte Cindy auf Instagram an ihren einzigen Sohn: "Wir fühlen uns so gesegnet, Presley 27 Jahre lang in unserem Leben gehabt zu haben. Er ist eine liebe, wunderschöne Seele, die liebte und geliebt wird, jetzt und für immer." Auch seine jüngere Schwester Kaia Gerber (25) trauerte öffentlich. Das Model teilte gemeinsame Kinderfotos und veröffentlichte Anfang November zudem eine Passage von Joan Didion (†87), in der es um die unvorhersehbaren Wellen der Trauer geht.

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Imago Bei den CFDA Fashion Awards im Brooklyn Museum: Presley Gerber am 3. Juni 2019 in New York City

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Getty Images Presley Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber bei der Weltpremiere von Apple TV+s "Palm Royale" im Samuel Goldwyn Theater

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