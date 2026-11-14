15 Kilo abgespeckt: So reagiert Andrea Kiewels Verlobter

Andrea Kiewel (61) zeigt sich nach ihrem Abnehmerfolg bestens gelaunt und bekommt dafür einen ganz besonderen Kommentar von ihrem Verlobten. In einem neuen Reel auf Instagram zeigt die ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin, dass sie nach 15 verlorenen Kilogramm wieder in Kleidergröße 38 passt. Dabei steht sie in der Küche und gönnt sich ein Stück Challah, ein traditionelles jüdisches Flechtbrot. Zwischendurch will sie von ihrem Liebsten wissen, was er von ihrer Veränderung hält: "Liebling, was sagst du dazu, dass ich so viele Kilos abgenommen habe und wieder Größe 38 trage?" Die schlagfertige Reaktion folgt prompt aus dem Off: "Alles Speck ist raus!" Über diesen lockeren Spruch muss die Moderatorin sofort herzlich lachen. Dass sich ihr Verlobter in dem kurzen Clip überhaupt zu Wort meldet, ist eine echte Seltenheit. Der Partner der TV-Bekanntheit hält sich aus der Öffentlichkeit heraus und ist daher normalerweise weder zu sehen noch zu hören.

Über Nacht kam die neue Figur allerdings nicht: Nach eigenen Angaben hat die 61-Jährige die 15 Kilogramm über einen Zeitraum von zwei Jahren verloren. Ihr Weg zurück zur früheren Figur sei ein Zusammenspiel aus regelmäßigem Sport und einer disziplinierten Ernährung gewesen. Mit dem Ergebnis ist die TV-Bekanntheit mehr als zufrieden. "Ich bin in der Form meines Lebens", schwärmte sie vor Kurzem gegenüber Bild. Der Zeitung verriet sie auch, wie sie sich ihren langfristigen Erfolg erklärt: "Irgendwann hat mein Körper offenbar verstanden: Die fetten Zeiten sind vorbei – und hat angefangen, loszulassen." Die verlorenen Kilos seien somit nach und nach verschwunden. "So bin ich langsam wieder in meine alte Figur zurückgeglitten", schilderte die Fernsehbekanntheit weiter. Mit dem Reel liefert sie ihren Followern nun einen gut gelaunten Einblick in das Resultat.

Dass Andrea ihren Liebsten weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushielt, hatte sie schon vor rund sechs Monaten deutlich gemacht. Im Interview mit t-online erteilte sie damals einer Hochzeit vor laufenden Kameras eine Absage. "Ich finde das ganz entzückend, dass man mir zutraut, ich würde live im Fernsehen heiraten. Noch dazu in meiner eigenen Show", sagte sie. Doch für ihre eigenen Hochzeitspläne zog die Moderatorin eine klare Grenze: "Nein, nein, alles Private bleibt auch schön privat." Ihre Verlobung hatte Andrea dagegen vor einem großen Publikum verkündet: Am 22. Juni 2025 machte sie die Neuigkeit im "Fernsehgarten" öffentlich. Ihren künftigen Mann hatte sie nach eigenen Angaben Jahre zuvor zufällig an einer Straßenecke in Tel Aviv kennengelernt.

Anzeige Anzeige

Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten mit dem Motto "Gute Taten Garten" in Mainz, 13.09.2026

Anzeige Anzeige

Imago Andrea Kiewel jubelt im ZDF-Fernsehgarten beim Motto "Rock im Garten" in Mainz, 02.08.2026

Anzeige Anzeige