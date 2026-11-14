Netflix holt Paul Wesley für den nächsten BookTok-Hit

Paul Wesley (44) tauscht das Vampir-Drama gegen Romantik auf dem Eis! Der Schauspieler, der vielen vor allem durch Vampire Diaries bekannt ist, wird Teil der neuen Netflix-Serie "Icebreaker". Wie der Streamingdienst nun bekannt gab, spielt Paul darin Coach Faulkner. Die Dreharbeiten zur Adaption des BookTok-Hits laufen bereits. Im Zentrum stehen Daisy Jelley (26) als ambitionierte Eiskunstläuferin Anastasia "Stassie" Allen und Connor Simos als gefeierter Hockeyspieler Nate Hawkins. Nach einem Unfall sind ihre beiden Teams plötzlich gezwungen, sich dieselbe Eisfläche zu teilen. Dadurch geraten Stassies Traum von olympischem Gold und Nates Ziel einer NHL-Karriere unmittelbar aneinander. Gleichzeitig knistert es gewaltig zwischen den beiden Sportlern. An der Bande ist Paul dabei nicht allein: Sara Canning (39) ist als Coach Brady mit von der Partie.

Die Hauptdarsteller des zentralen Enemies-to-Lovers-Paares standen schon etwas länger fest: Bereits rund sechs Wochen zuvor hatte Netflix Daisy und Connor für die beiden Hauptrollen bestätigt. Mit Paul und Sara sind nun unter anderem die Darsteller der Trainer hinzugekommen. Auch der übrige Cast wächst weiter. Zum Ensemble gehören Gabriel Tierney als Aaron, Auliʻi Cravalho als Lola und Chaneil Kular als JJ. Devin Craig übernimmt die Rolle des Henry, während Aidan Shaw als Russ zu sehen ist. Für Robbie hat Netflix mit Peter Berry sogar einen echten Profisportler verpflichtet. Wann die Fans die Liebesgeschichte von Stassie und Nate auf dem Bildschirm erleben können, ist derzeit allerdings noch unklar. Einen offiziellen Starttermin hat Netflix bislang nicht bekannt gegeben.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Liebesroman von Hannah Grace. Das Buch bildet den Auftakt ihrer dreiteiligen "Maple Hill"-Reihe und entwickelte sich insbesondere auf BookTok zu einem großen Erfolg. Die Buchvorlage kann dabei mit beeindruckenden Zahlen aufwarten: Laut Netflix hielt sich der Roman 70 Wochen am Stück auf der Bestsellerliste der New York Times. Weltweit gingen fast fünf Millionen Exemplare über die Ladentheke. Außerdem liegt die Geschichte inzwischen in 24 Sprachen vor. Die Idee für die Serienadaption stammt von Jade Halley Bartlett. Amanda Lasher ist als Showrunnerin und Autorin beteiligt. Beide übernehmen außerdem Aufgaben als ausführende Produzentinnen.

Anzeige Anzeige

Imago Paul Wesley, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Sara Canning bei der New Yorker Premiere von "War for the Planet of the Apes", 2017

Anzeige Anzeige