180 Euro statt 6.000 Euro: Megaflop bei "Bares für Rares"

Für Ulrich Grundmann und seine Frau endete der Auftritt in der Trödelshow "Bares für Rares" mit einer bitteren Erkenntnis. Das Ehepaar aus Voerde in Nordrhein-Westfalen hatte einen Ring im Gepäck und ging davon aus, dass in dem Schmuckstück ein echter Diamant funkelt. Deshalb reiste das Paar mit einem Wunschpreis von 6.000 Euro in die ZDF-Sendung. Bei der Begutachtung durch Expertin Wendela Horz platzte der Traum vom großen Geld jedoch: Bei dem Stein handelt es sich nicht um einen kostbaren Edelstein, sondern lediglich um einen Zirkonia. Seinen Wert bezifferte die Sachverständige auf gerade einmal 10,20 Euro. Ein kleiner Lichtblick war bei der Expertise trotz allem dabei: die Fassung des Rings. Diese besteht nach Angaben von Wendela Horz aus echtem Gold. Damit hat das Schmuckstück auch mit dem nahezu wertlosen Stein noch einen gewissen Verkaufswert. Nach der ernüchternden Einschätzung entschieden sich die Grundmanns, ihr Glück dennoch bei den Händlern zu versuchen.

Ganz leer gingen die Verkäufer am Ende laut Kino.de trotzdem nicht aus: Mit dem Ring im Gepäck betraten sie den Händlerraum, wo sich die Kaufinteressenten das Stück genauer ansahen. Den Zuschlag erhielt am Ende Markus Wildhagen (60) mit seinem Gebot von 180 Euro. Das Paar nahm das Angebot an, kehrte somit jedoch mit nur einem Bruchteil der erwarteten Summe nach Hause zurück: Zwischen den erhofften 6.000 Euro und dem tatsächlichen Verkaufspreis liegen stolze 5.820 Euro. Statt eines kleinen Vermögens nahmen die beiden aus Voerde damit lediglich einen dreistelligen Betrag mit nach Hause.

Das Paar ist aus gutem Grund mit so hohen Erwartungen angereist. Der Ring stammte nämlich von einer Verwandten, welche diesen einst als Wertanlage erworben hatte. Wie viel ein vermeintlicher Schatz tatsächlich wert ist, stellt sich bei "Bares für Rares" jedoch meist erst im Laufe der Sendung heraus. Das Prinzip der Show: Privatpersonen bringen ihre Fundstücke mit und lassen sie zunächst von Sachverständigen prüfen. Im Anschluss verhandeln sie mit den Händlern über einen möglichen Verkaufspreis. Ob ein Deal zustande kommt, entscheiden die Verkäufer selbst. Moderiert wird die beliebte Trödelshow von Horst Lichter (64). Zu sehen ist sie werktags um 15:05 Uhr im ZDF. Wer eine Folge verpasst hat, kann bei ZDFneo einschalten: Dort werden Wiederholungen um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr ausgestrahlt.

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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© ZDF/Frank Hempel Wendela Horz, "Bares für Rares"-Expertin

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