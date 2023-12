Rihannas Babybauch-Enthüllung beim Super Bowl war ungeplant!

So hatte sich Rihanna (35) das nicht gedacht. Der Auftritt der schwangeren Sängerin im Februar dieses Jahres begeisterte die Fans, zumal es ihr erster Auftritt auf der Bühne in sieben Jahren war. Dass sie und Rapper A$AP Rocky (35) ein zweites Kind erwarteten, war bis zu der Super Bowl Halbzeitshow ein Geheimnis. Zu verdanken haben wir diesen besonderen Moment jedoch einem modischen Missgeschick – Rihanna wollte ihren Babybauch eigentlich verstecken!

"Niemand wusste, dass ich schwanger war. Ich habe nur gesagt: 'Stellt sicher, dass das Outfit dehnbar ist'", erinnert sich die "Lift Me Up"-Interpretin im Interview mit Access Hollywood. Tatsächlich saß ihr Bühnenlook, ein knallroter Overall, recht locker. Jedoch hatte sie die Rechnung wohl ohne den Reißverschluss gemacht! "Mein Anzug ließ sich nicht schließen", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich habe also getan, was getan werden musste." Ganz der Profi, zog sie die Show natürlich trotzdem durch.

Im Sommer kam ihr Söhnchen Riot schließlich zur Welt. Doch obwohl die zweifache Mama ganz vernarrt in ihre Sprösslinge ist, fehle ihr angeblich das Leben auf der Bühne. Wie ein Insider kürzlich verraten hat, plant die Sängerin wohl ein großes Comeback. Im nächsten Jahr könnte es bereits so weit sein.

