Gewusst? Das ist Steven Spielbergs liebster Western-Film

Für Steven Spielberg (79) ist "Der schwarze Falke" weit mehr als ein Westernklassiker: Der Film von John Ford gehört zu seinen persönlichen Lieblingsfilmen und begleitet ihn bereits seit seiner Kindheit. Schon im Alter von neun Jahren sah Steven den düsteren Streifen mit John Wayne (†72) in der Hauptrolle. Allerdings nicht mit Erlaubnis: Seine Eltern hatten ihm den Kinobesuch wegen der Brutalität des Films ausdrücklich verboten. Der kleine Steven ließ sich davon jedoch nicht abhalten. Er nahm zwei Münzen aus dem Spargefäß der Familie, machte sich allein auf den Weg zum Kino und setzte sich heimlich in die Vorstellung. Ein Erlebnis, das ihn nie wieder losließ und später auch sein eigenes Schaffen als Filmemacher nachhaltig beeinflussen sollte. Von diesem prägenden Kinobesuch erzählte der Filmemacher laut t-online bei einem Presse-Event im Rahmen der Berlinale 2023.

Damals habe er die Geschichte noch nicht in ihrer ganzen Tiefe verstanden, räumte er ein. Trotzdem ließ ihn der Western nicht mehr los: Immer wieder sah er sich "Der schwarze Falke" an und setzte sich auch Jahrzehnte später noch intensiv mit dem Werk des Regisseurs auseinander. Besonders beeindruckten ihn John Fords Bildkompositionen und die Art, wie er seine Figuren innerhalb oft völlig statischer Kameraeinstellungen inszenierte. Für den Oscarpreisträger wurde der 1956 erschienene Film damit zu einem echten Schlüsselwerk und zu einem Maßstab, an dem er sich in seiner eigenen Karriere immer wieder orientierte. Trotz der großen Inspiration drehte der Regisseur nie selbst einen Western.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Kriegsveteran Ethan Edwards. Nach seiner Rückkehr nach Texas findet er die Farm seines Bruders nach einem Angriff der Comanchen verwüstet vor, ein Großteil seiner Familie wurde getötet. Gemeinsam mit Martin Pawley begibt sich Ethan auf die jahrelange Suche nach seiner verschleppten Nichte Debbie. Während dieser Odyssee treten sein Hass, sein Rassismus und sein Rachedurst immer stärker hervor. 1989 wurde der Film in die National Film Registry aufgenommen. Auch beim Publikum ist der Klassiker bis heute beliebt: Auf IMDb erreicht "Der schwarze Falke" derzeit 7,8 von 10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes stehen 87 Prozent positive Kritiken und 88 Prozent Zustimmung beim Publikum.

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Getty Images Steven Spielberg

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Getty Images Porträt eines lächelnden John Wayne mit Hut und gelbem Halstuch, 1976

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Getty Images Steven Spielberg beim Fototermin zur Premiere von "Ready Player One" in Rom, 21. März 2018