Königin Camilla ehrt verstorbene Star-Autorin Jilly Cooper

Nach dem Tod der Bestsellerautorin Jilly Cooper schreibt nun auch das britische Königshaus einen Tribut. Die Schriftstellerin soll eine enge Bekannte von Königin Camilla (78) gewesen sein. Entsprechend schwer traf ihr Tod die Frau von König Charles (76). "Ich war sehr traurig, als ich gestern Abend vom Tod von Dame Jilly erfuhr", äußert Camilla sich jetzt in einem Statement des Buckingham Palastes, wie unter anderem The Standard berichtet. Die Monarchin ist selbst eine große Unterstützerin der Literatur und fördert das Lesen in Großbritannien über eigens gegründete Wohltätigkeitsorganisationen. Jilly sei eine der talentiertesten Autorinnen des Landes gewesen: "Nur sehr wenige Schriftsteller werden zu Lebzeiten zu einer Legende, aber Jilly war eine davon. Sie schuf ein ganz neues Literaturgenre und machte es sich durch eine Karriere, die sich über fünf Jahrzehnte erstreckte, zu eigen."

Jilly verstarb vergangenen Sonntag überraschend mit 88 Jahren nach einem schweren Sturz. Das bestätigten ihre Kinder Felix und Emily in einem öffentlichen Statement: "Mum war das strahlende Licht in unserem Leben. Ihre Liebe kannte keine Grenzen, und wir können uns ein Leben ohne ihr Lachen nicht vorstellen." Bekannt war die Britin vor allem für Romane aus dem romantischen und humorvollen Bereich. In ihrer Karriere verkaufte sie mehr als elf Millionen Bücher und erfreute sich großer Beliebtheit. Zu ihren bekanntesten Werken gehört die Buchreihe "The Rutshire Chronicles", die mit dem Beinamen "Bonkbuster" bekannt wurde. Ihr Roman "Rivals" wurde sogar verfilmt und Jilly wirkte selbst als Executive Producer mit.

Jillys plötzlicher Tod versetzte Großbritannien in Trauer. Auch ein Sprecher des Premierministers ehrte sie in einer öffentlichen Bekanntgabe: "Dame Jilly Cooper war eine literarische Größe, deren Witz, Herzlichkeit und Weisheit die britische Kultur über ein halbes Jahrhundert lang geprägt und Millionen Menschen Freude bereitet haben." Zudem meldeten sich die "Rivals"-Produzenten Dominic Treadwell-Collins und Alexander Lamb im Namen der Crew zu Wort. Sie erinnern sich an die besonderen Momente, in denen sie die Serie gemeinsam entwickelt haben: "Auf dem Boden ihres Wohnzimmers herumzukriechen mit den Handlungssträngen auf Zetteln, spätabends an ihrem Küchentisch sitzen, Händchen haltend und vor Lachen den Bauch haltend, gleichermaßen Schelte und jede Menge Weisheit zu erhalten, ihre funkelnden Augen zu beobachten, während sie hinter dem Monitor am Set saß und zusah, wie Rutshire zum Leben erweckt wurde – jeder Moment, den wir mit Jilly Cooper verbrachten, war verdammt wunderbar."

Getty Images Königin Camilla und Jilly Cooper, März 2025

Getty Images Dame Jilly Cooper und Königin Camilla beim Cheltenham Festival im März 2015

