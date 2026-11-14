König Charles schneidet seine Geburtstagstorte zu früh an

König Charles III. (78) hat die Feier zu seinem 78. Geburtstag kurzerhand vorgezogen. Wie das Magazin Hello! berichtet, stattete der Monarch am Freitag dem Surrey Street Market im Londoner Stadtteil Croydon einen Besuch ab. Dort warteten die Marktbesucher mit einer süßen Überraschung auf ihn: einer großen Torte. Die Marktbesucher stimmten ihm zu Ehren zunächst gemeinsam "Happy Birthday" an. Anschließend erklang das Geburtstagslied sogar noch als Trompetenstück. Danach drückte man dem Royal ein Messer in die Hand und er setzte höchstpersönlich den ersten Schnitt. Die Aktion galt allerdings nicht nur seinem bevorstehenden Geburtstag. Der traditionsreiche Markt hatte nämlich selbst einen Grund zum Feiern, denn er blickt in diesem Jahr auf sein 750-jähriges Bestehen zurück. Damit teilten sich der König und der Surrey Street Market gewissermaßen die kleine Feier. Der Besuch am Freitag war zudem nur einer von mehreren öffentlichen Terminen, die Charles unmittelbar vor seinem Geburtstag absolvierte. Erst am Samstag, dem 14. November, vollendet der Royal sein 78. Lebensjahr.

Auch die Zuckerschrift auf dem Kuchen verband beide Anlässe miteinander. "Alles Gute zum Geburtstag, Eure Majestät. 750 Jahre Surrey Street Market Croydon" war auf der Torte zu lesen. Seinen eigentlichen Ehrentag am Samstag will der Monarch laut Hello! dann aber im privaten Kreis verbringen. Wer dann an seiner Seite sein wird, ist bislang nicht bekannt. Offen ist vor allem, ob seine beiden Söhne Prinz William (44) und Prinz Harry (42) mit ihm feiern können. William steckt wohl mitten in den Vorbereitungen für seine Reise nach Mumbai, wo er in der kommenden Woche den Earthshot Prize verleihen wird. Harry hielt sich unter der Woche gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (45) in Brüssel auf. Welche Pläne das Paar für das Wochenende hat, wurde nicht öffentlich gemacht.

Die kulinarische Überraschung auf dem Surrey Street Market passte zumindest thematisch zu König Charles' langjährigem Interesse an frischen und hochwertigen Lebensmitteln. Der Monarch setzt sich seit vielen Jahren für ökologischen Anbau ein und gilt als großer Fan von Bioprodukten. Ganz anders sieht es dagegen beim Thema Fast Food aus: Damit kann der Monarch nur wenig anfangen. Bereits im Jahr 2007 machte er daraus kein Geheimnis. Damals besuchte Charles ein Zentrum zur Behandlung von Diabetes in Abu Dhabi und übte bei dieser Gelegenheit deutliche Kritik an der Fast-Food-Kette McDonald's. Damals äußerte er sich deutlich über die Restaurantkette und deren Angebot. Bei seinem Marktbesuch in Croydon stand nun allerdings nicht die Kritik an bestimmten Lebensmitteln im Mittelpunkt, sondern der gemeinsame Festtag. Mit der großen Torte würdigten die Besucher sowohl den Geburtstag des Königs als auch die jahrhundertelange Geschichte ihres Marktes.

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Getty Images König Charles III. spricht bei der Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag der Aberfan-Katastrophe

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Imago König Charles III. schneidet zum 750-jährigen Bestehen des Surrey Street Market in Croydon eine Geburtstagstorte an

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