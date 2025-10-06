Bestsellerautorin Jilly Cooper (88) ist nach Sturz gestorben

Die Bestsellerautorin Jilly Cooper ist im Alter von 88 Jahren verstorben, wie ihre Familie bekanntgab. Sie starb am Sonntagmorgen an den Folgen eines Sturzes. Die Nachricht ihres plötzlichen Todes versetzte Fans weltweit in Trauer. Die Schriftstellerin, bekannt für ihre romantischen und humorvollen Romane, hinterlässt eine beeindruckende literarische Karriere mit mehr als 11 Millionen verkauften Büchern allein in Großbritannien. Ihre Kinder Felix und Emily äußerten in einem Statement laut The Standard: "Mum war das strahlende Licht in unserem Leben. Ihre Liebe kannte keine Grenzen, und wir können uns ein Leben ohne ihr Lachen nicht vorstellen."

Jilly, die ursprünglich aus dem Journalismus kam, schaffte den literarischen Durchbruch in den 1970er Jahren. Mit ihrer Buchreihe "The Rutshire Chronicles" und dem schillernden Charakter Rupert Campbell-Black schrieb sie Kultromane, die als "Bonkbuster" bekannt wurden. Auch beruflich war sie bis in ihre späten Jahre aktiv und arbeitete zuletzt als Executive Producer für die Verfilmung ihres Romans "Rivals". Ihr Agent und enge Vertraute Felicity Blunt würdigte sie im Statement mit den Worten: "Jilly hat die Kultur und Literatur der letzten 50 Jahre mit ihrem Scharfsinn, Witz und Charme geprägt. Sie schrieb, um das Leben der Menschen glücklicher zu machen, und genau das hat sie geschafft."

Abseits der Bücher führte sie ein bewegtes Privatleben, das manchmal an ihre eigenen Romane erinnerte. Mit ihrem Ehemann Leo Cooper, den sie 1961 heiratete, adoptierte sie zwei Kinder. Die Ehe überstand schwierige Zeiten, darunter Leos langjährige Affäre, aber auch Jilly selbst sorgte für Anekdoten: Sie erzählte einmal, wie sie James-Bond-Darsteller Sean Connery (†90) küsste, als beide verheiratet waren. Trotz solcher Turbulenzen blieb sie fröhlich und genoss das Leben in vollen Zügen. Ihre mitreißende Energie und ihr ansteckender Humor fehlten nie – Eigenschaften, die ihre Familie und Fans gleichermaßen schätzten.

Getty Images Jilly Cooper im Jahr 2019

Getty Images Jilly Cooper, Autorin

Getty Images Königin Camilla und Jilly Cooper, März 2025

