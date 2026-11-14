Suki Tegan wirft bei "Der Promihof" freiwillig das Handtuch

Suki Tegan verlässt den Promihof in der sechsten Folge freiwillig. Die Influencerin kündigt ihren Mitbewohnern an, dass sie ihre Sachen packen und die Show vorzeitig verlassen werde. Als Grund nennt sie ihr Bedürfnis nach Zeit für sich. Im gemeinsamen Alltag auf dem Hof fehle ihr die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und auch mal allein zu sein. Schon zu Beginn habe sie das Gefühl gehabt, dass Reality-TV nichts für sie sei. Die ersten Tage vor der Kamera hätten sie darin bestärkt.

Bei den übrigen Bewohnern sorgt die Nachricht für lange Gesichter. Vor allem Vanessa Brahimi und Jasmin Sainabou Jaegers (28) zeigen sich enttäuscht über Sukis Entschluss. Jasmin hatte in der Influencerin während der gemeinsamen Zeit auf dem Hof eine wichtige Vertraute gefunden. Wie schwer ihr der Abschied fällt, macht sie in der Sendung deutlich: "Suki wird mir hier extrem fehlen, sie war auf jeden Fall in den letzten Tagen eine sehr krasse Bezugsperson für mich." Für Suki endet damit ihr erstes Reality-TV-Abenteuer. Vanessa muss auf dem Hof künftig ohne ihre Vertraute auskommen, und auch die übrigen Bewohner müssen sich nach dem freiwilligen Auszug erst einmal neu sortieren.

Schon bei ihrem Einzug hatte Suki Mühe, sich auf dem Hof zurechtzufinden. Sie traf auf viele unbekannte Gesichter und eine Gruppe, die sich bereits eingespielt hatte. Während die anderen mit den Abläufen vertraut waren, hielt sie sich in den ersten Tagen eher im Hintergrund. Das enge Zusammenleben und der ständige Trubel machten es ihr schwer, zur Ruhe zu kommen. Nach wenigen Tagen zog sie daraus die Konsequenz und entschied sich für den Auszug. "Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

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